勞團抗議金融業超時加班成常態　主張追究累犯業者的高層責任

▲全國金融業工會聯合總會今召開記者會，公布金融機構違反勞基法案件。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全國金融業工會聯合總會今（27）日召開記者會，根據各地勞工行政主管機關裁罰資料發現，在2017年4月20日至2019年8月19日間，全台金融業（包含銀行、保險、證券）違反勞動基準法遭裁罰件數共204件，裁罰筆數共計229筆。其中南山人壽以裁罰筆數高達85筆最多，且在連續2次調查中均是違反勞基法之冠。

全國金融業工會聯合總會主張，勞動部、金管會應該要更重視金融機構員工權益及消費者保護的問題，對於屢次受罰仍未改善的累犯業者，應加強檢查、加重罰責，更應該追究總行高層、經理人及直屬主管管理疏失責任。

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全國金融業工會聯合總會指出，金融業最常見違法態樣依序為，未經工會或勞資會議同意使勞工加班、未依法給付加班費、違法超時工作、未核實記載出勤紀錄、未經工會或勞資會議同意使女性勞工夜間工作等。

全金聯秘書長韓仕賢表示，這些違法行為都是金融業裡的「常態」，一般基層行員早上表定9點到班，但實際上都是要提前到8點30分到公司，整理櫃位，等到銀行15點30分關門後，行員才開始真的要忙碌，因為要開始「算帳」，加班到19點至20點是正常的。

韓仕賢說，全台共有36家銀行，目前有組織工會的共24家，三分之二的銀行都有工會，但資方真正有落實勞工權益的卻不多，且從數據中顯示，有多家銀行均構成不當勞動行為，其中南山人壽佔居第一，經勞動部裁決構成不當勞動行為案件中有10件（自2011年起迄今）。