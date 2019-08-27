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月月領息不是夢！券商：用不同配息月份組成投資組合　每月多一筆零用金

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲ 規劃投資組合就可以幫助達成月月領息目標。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

在中美貿易衝突不斷擴大，投資市場充滿變數下，投資人該如何選擇合適的商品成為重要關鍵。而很多投資人希望自己買的債券能夠像是領薪水一樣可以月月領息，此時就可以用不同配息時間的債券搭配做成投資組合，達到每月都有利息可領的目標。

為了讓投資人更了解各項投資產品的特性，富邦證券日前舉辦投資論壇，分享並解讀ETN、債券等商品，讓投資人在紛擾的投資環境中，依然能創造源源不絕的現金流。

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指數投資證券ETN　是市場投資新選擇

富邦證券金融市場督導資深副總吳仁傑表示，指數投資證券ETN是由券商發行、具有到期日，連結指數的一種有價證券，買賣程序就像股票一樣，由於具有ETF及股票特性、發行籌備期間短、投資彈性效率高，除管理費以外，績效直接連結對應指數報酬，無追蹤誤差，加上ETN價格相當親民，很適合小資族投資，券商拿到股息之後，會按成分股權重再買進股票，以息滾利，長期投資將產生複利效果。

股利循環再投資　透過債券月月領息不是夢

富邦證券通路管理部資深協理王耀增表示，過去30年，台灣的通膨每年約以2.10%的速度增長，2018年全年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為1.35%，台灣銀行一年期台幣定期存款利率1.09%，若按照這樣換算下來，其實台灣早就已經是實質負利率，在物價出現通膨隱憂時，錢放銀行定存只會越來越薄。

王耀增建議，股利循環再投資，持續生息的正向循環，理財應先從認識自己開始，知道自己的風險屬性，好好找投資標的，開始堆起資產配置的金字塔，學習理財，知識、經驗、性格缺一不可，性格最重要。

若從債券來分析，王耀增表示，若以一個升息循環約3到4年來看，高評等債券約4%多的票息，一次的升息循環就可以收到約13%到17%的票息收入，這些都高過定存很多的票息收入，但配息率不等於總報酬率，而是能否持續配息才最重要。

以過去經驗來看，王耀增說，經濟狀況好時，Fed升息抑制通膨，高評等優質債券在歷史經驗仍有資產保值及可能增值的效果。反之，如果經濟狀況不好時，高評等優質債券更有避險的功能，高評等債券是適合高資產客戶長期持有作為資產配置的重要一環。

債券以半年配息為主，但很多投資人希望能夠季季領息，更理想的是能夠月月領息，像是領薪水一樣。富邦證券建議，可以透過債券投資組合，只要挑選配息月份不同的債券搭配，就能打造符合自己投資目標的季配息或月配息組合，同時達到風險分散的目標。同時滿足個人資產配置，讓錢能夠滾錢，就能在降息與市場波動的年代，打造抗震的理財組合，讓錢滾錢創造最有效率的投資效益。

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關鍵字：富邦證券,ETN,債券,投資

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