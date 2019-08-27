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揚言禁iPhone零件輸德美　格芯提告台積電專利侵權

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▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲格芯提告台積電專利侵權。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，26日向美國、德國法院遞狀，控告晶圓代工龍頭台積電（2330）侵害專利技術，並將以禁制令，阻止部分iPhone、AirPods等產品，輸入美國、德國販售，對此台積電回應，尚未收到訴狀，但是台積電一向尊重智慧財產權。

格芯提到，台積電使用的製程技術，侵犯格芯共16項專利權，26日已向美國國際貿易委員會（ITC）、德拉瓦州及德州西區的美國聯邦地區法院和德國杜塞道夫、曼海姆地方法院遞出訴狀，並將向法院尋求禁制令，阻止台積電以侵權科技生產的半導體進口至美國及德國。

請繼續往下閱讀...

同時，格芯對台積電部分重要客戶及下游電子廠，同樣提出訴訟，其中包括蘋果、博通、聯發科、輝達、高通、華碩、思科、Google、海信集團、聯想集團、摩托羅拉等20家科技廠，並預計像台積電尋求高額損害賠償。

對此，台積電企業訊息處資深處長孫又文26日表示，目前台積電尚未收到訴狀，但是台積電一向尊重智慧財產權，不會侵犯別人專利，而且所有技術都是自行研發，一旦進入司法程序，台積電也將提出有力證明捍衛自身權益。不過台積電今（27）日股價未受影響，最高來到251元，漲逾1%。

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關鍵字：格芯,台積電

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