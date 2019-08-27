謝金河：泰銖強過新台幣的時代　史上罕見！

▲ 泰銖不斷升值。（示意圖／達志影像）

記者李瑞瑾／綜合報導

泰銖在中美貿易戰中不斷升值，並且逐漸強過新台幣，財信傳媒董事長謝金河更於臉書發文表示，泰銖強過新台幣的時代是史上罕見。

上週五（23日），美中貿易撕破臉攤牌，互相對對方加徵關稅，引發美股周五跳水、亞股在昨（26）日也全面下挫，亞幣更是貶勢慘烈。

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謝金河表示，昨天亞洲股匯市都出現大的變化，其中，市場焦點全部集中在人民幣上，過去人民幣的貶值都是離岸人民幣(CNH)牽動在岸人民幣匯價(CNY)，這回是CNY主導，這顯示是官方引導的匯率貶值。謝金河指出，昨天CNY來到7.1519，再創新低紀錄，下一個要留心的是，如果人民幣出現失控性的貶值，那就滋事體大。

謝金河說，自己在邱永漢先生身邊多年，邱永漢給他的最大啓發是：投資一定要在匯率升值的國家。他認為，這是按照正常的經濟理論，一個國家資金淨流入大於流出，經濟基本面好，匯率易升值；反之，經濟下行，匯價容易貶值。他也提到，昨天除了人民幣大貶，韓元也慘跌至1223.88，但很少人注意到泰銖的獨強。

泰銖在昨天一度升破30元關卡，盤中創下29.73的高價，強過新台幣匯率31.45，謝金河說，這是幾十年少有現象。此外，跟據台銀牌告現金賣出匯價，泰銖在今（27）天來到了1.0917元，創下11年半來的高價紀錄。

謝金河表示，泰銖在1997年亞洲金融風暴從22.5急跌至56.5，這些年大多數的區間在33到35之間，台幣一向比泰銖值錢，大約一元新台幣可以換到1.2元泰銖，但昨天泰銖急升，投資人必須拿1.0275元新台幣才能換得1泰銖，這是廿年所僅見。

謝金河認為，泰銖升值可以看到這一波南向的熱錢可能有不少轉向泰國，加上泰國政府用力招商，這些年日商在泰國布局深廣，泰國的基本面出現正向發展的新局面，泰銖升值也意味了泰國進入新的時代。

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