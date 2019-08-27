　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院攜手台企銀、信保基金推動無形資產計價融資，工研院院長劉文雄（左四）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布，攜手台企銀、信保基金，分別從技術專利、資金融資、信用擔保3個方向，首創以無形資產評價獲取銀行優惠利息融資，為中小企業創業者提供融資機制，首波就有3家新創公司「亞拓醫材」、「博信生技」、「瓏驊科技」，獲得總共2500萬元的優惠利息融資。

工研院今日舉辦第一場「創新IP變資金、白手起家創業行」座談會，向中小企業說明，未來只要以專利技術的無形資產，公司再經過財務健全的審核證明，就可以獲得優惠利息融資，翻轉過去只能依靠信貸爭取貸款的方式，為產業科技升級、技術加值。

請繼續往下閱讀...

工研院院長劉文雄表示，為了要促成資金流入科技市場，工研院扮演著專利技術估價的角色，接著台企銀就會針對計價提供中小企業資金，但是因為無形資產的風險較大，因此背後需要信保基金作為擔保單位，3方合作藉此帶起台灣無形資產的概念風潮。

▲推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家。（圖／記者姚惠茹攝）

「亞拓醫療器材」獲得首波無形資產優惠利息融資。（圖／記者姚惠茹攝）

劉文雄指出，這次獲得融資三家企業，其中「亞拓醫療器材」是台商回流代表之一，創辦人洪偉禎原為台大醫師，旅美期間研發出小巧可收納，且附上衛生套管的導尿管，獲CNN譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」，並規劃在台建廠。

至於「博信生物科技」創辦人王中信，則在2011年成功開發出亞洲第一個自主研發的超音波顯影劑，並在今年獲得美國FDA核准進入一期臨床實驗，透過其研發的超音波顯影劑，可應用在心血管疾病，並作為癌症的早期診斷與治療，較現行電腦斷層，被視為多數癌症治療效果評估的工具。

第三家新創則是「瓏驊科技」，自成立以來，專注在電子零件生產製造及服務，看準電動車發展趨勢，自工研院技術移轉磷酸鐵鋰電池（LiFeP04）專利，搶攻2030全球電動車3,000萬輛商機。

ET快訊
獨／郭台銘「獨立參選」內部民調曝光！28.8%吸柯超韓直追英
和老公爭執「教養問題」…她抱4歲兒21樓墜下　血泊中雙雙慘死
韓國瑜沒選總統仍被罷免？　黃暐瀚預言明年下場

關鍵字：工研院,台企銀,信保基金,IP,融資

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

月月領息不是夢！券商：用不同配息月份組成投資組合　每月多一筆零用金

揚言禁iPhone零件輸德美　格芯提告台積電專利侵權

謝金河：泰銖強過新台幣的時代　史上罕見！

推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家

台企銀第一家　撒20億推無形資產融資助新創

日商三井傳撤資雲林台西專區　縣府仍盼進駐、經部協助覓地

泰銖匯價創11年半新高！　換新台幣3萬少住一天5星級飯店

新台幣開盤升值2.6分　以31.425元兌1美元開出

貿易戰露曙光！美股反彈大漲逾1%　台股早盤站回10400點

台指期反攻！道瓊上漲269點　帶動台指期開盤上揚65點

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

月月領息不是夢！券商：用不同配息月份組成投資組合　每月多一筆零用金

揚言禁iPhone零件輸德美　格芯提告台積電專利侵權

謝金河：泰銖強過新台幣的時代　史上罕見！

推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家

台企銀第一家　撒20億推無形資產融資助新創

日商三井傳撤資雲林台西專區　縣府仍盼進駐、經部協助覓地

泰銖匯價創11年半新高！　換新台幣3萬少住一天5星級飯店

新台幣開盤升值2.6分　以31.425元兌1美元開出

貿易戰露曙光！美股反彈大漲逾1%　台股早盤站回10400點

台指期反攻！道瓊上漲269點　帶動台指期開盤上揚65點

私菸案吳宗憲想當污點證人遭打槍　少將林國欽否認用代號「大林」訂菸

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

川普想買格陵蘭遭轟荒謬　背後真相「心機算盤打透」連專家都欽佩！

城隍爺一起反賄選！　南檢辦宣導　邀各政黨簽不買票誓約

罵吳敦義好棋搞到無解！國民黨重砲回擊：柯文哲請閉嘴管好市政

世籃賽／大羅培茲得2分被澳洲球迷喊MVP　波總只好換他上：不懂

快訊／北市中正區男作勢跳樓！情緒激動狂咆嘯　警一把抱住上銬送醫

可重新續簽《軍情協定》？南韓提條件：日本撤回「剔除白名單」決定的話

不嘲笑韓國瑜晶晶體...陳其邁自爆：5歲小孩說我很motorcycle

拮据媽「57元」買彩券就中上億大獎　每月38萬元可爽領30年！

財經熱門新聞

民眾下月消費時　多使用雲端發票

預期美中重啟貿易談判　美股漲

智崴打造南半球首座飛行劇院　澳..

國巨今除息難敵大盤重挫　陳泰銘..

遠傳：將升級轉型friDay錢..

日圓匯價突破0.3元　換新台幣..

小七攻車市！統一超商攜手FOR..

調整台西綠能專區外傳日商三井要..

人民幣匯價創27個月新低　換5..

期貨夜盤與美股電子盤止跌上漲　..

泰銖匯價創11年半新高！　換新..

日商三井傳撤資雲林台西專區　縣..

遺產稅顯增　節稅的兩大神器

貿易戰露曙光！美股反彈大漲逾1..

更多熱門

相關新聞

台企銀推動　無形資產融資

台企銀、工研院與中小企業信保基金攜手，結合資本市場與科技市場，首創國內首創「無形資產融資」預計總額度20億元，可以幫助百家以上的新創公司。

加速催生新創獨角獸　工研院攜產業創「ST MAKE+聯盟」

企業爆裁員潮　台企銀老董有話說

即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」

身障者的福音！　工研院研發仿生手爪...軟性物體也能抓取

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

王品旗下4品牌9月推生日優惠方案

韓國瑜的唯一希望　只有她能阻止郭台銘參選

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

豆花妹吃婚宴破尺度！

爹寶男性侵女　嗆警：看誰權力大

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面