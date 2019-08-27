推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家

▲工研院攜手台企銀、信保基金推動無形資產計價融資，工研院院長劉文雄（左四）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（27）日宣布，攜手台企銀、信保基金，分別從技術專利、資金融資、信用擔保3個方向，首創以無形資產評價獲取銀行優惠利息融資，為中小企業創業者提供融資機制，首波就有3家新創公司「亞拓醫材」、「博信生技」、「瓏驊科技」，獲得總共2500萬元的優惠利息融資。

工研院今日舉辦第一場「創新IP變資金、白手起家創業行」座談會，向中小企業說明，未來只要以專利技術的無形資產，公司再經過財務健全的審核證明，就可以獲得優惠利息融資，翻轉過去只能依靠信貸爭取貸款的方式，為產業科技升級、技術加值。

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工研院院長劉文雄表示，為了要促成資金流入科技市場，工研院扮演著專利技術估價的角色，接著台企銀就會針對計價提供中小企業資金，但是因為無形資產的風險較大，因此背後需要信保基金作為擔保單位，3方合作藉此帶起台灣無形資產的概念風潮。

▲「亞拓醫療器材」獲得首波無形資產優惠利息融資。（圖／記者姚惠茹攝）

劉文雄指出，這次獲得融資三家企業，其中「亞拓醫療器材」是台商回流代表之一，創辦人洪偉禎原為台大醫師，旅美期間研發出小巧可收納，且附上衛生套管的導尿管，獲CNN譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」，並規劃在台建廠。

至於「博信生物科技」創辦人王中信，則在2011年成功開發出亞洲第一個自主研發的超音波顯影劑，並在今年獲得美國FDA核准進入一期臨床實驗，透過其研發的超音波顯影劑，可應用在心血管疾病，並作為癌症的早期診斷與治療，較現行電腦斷層，被視為多數癌症治療效果評估的工具。

第三家新創則是「瓏驊科技」，自成立以來，專注在電子零件生產製造及服務，看準電動車發展趨勢，自工研院技術移轉磷酸鐵鋰電池（LiFeP04）專利，搶攻2030全球電動車3,000萬輛商機。