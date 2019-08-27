日商三井傳撤資雲林台西專區　縣府仍盼進駐、經部協助覓地

▲蔡政府力推綠能產業轉型，圖為風力發電機組葉片。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者林淑慧／台北報導

外傳日商三井住友集團將撤出雲林縣台西綠能專區的投資，雲林縣府回應表示台商回台投資殷切需要土地，雲林需要綠能更需要產業進駐，經濟部則說尚未收到廠商撤資的申請，如果業者有土地需求將協助覓地。

綠能業者指出，雲林縣府雖尚未針對園區招商，但已舉行多次前期說明，日商三井也在今年初向經濟部申請投資，並於四月通過經濟部投審會審查，預計投資8.64億元，惟雲林縣長張麗善就任後，將台西綠能專區調整為產業園區，讓投資案產生變數。

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外傳日商三井因為雲林縣府變更綠能專區規劃，曾透過台日正式管道溝通未果，內部已打算認賠前期投資，甚至準備解散公司，並將台灣列入具投資疑慮國家，雲林縣立委蘇治芬日前發文質疑，縣府中斷綠能專區開發改為產業園區，影響投資的日商，將有損台灣的國際投資聲譽。

在蘇治芬貼文後，雲林縣政府新聞處長周柏吟也進一步說明，離島基礎工業區台西區約1100公頃，在民國80年由行政院核准編定，非屬行政院農業委員會公告的不利農業經營地區，民進黨在雲林縣執政13年（蘇治芬9年、李進勇4年），未能依照「促進產業升級條例」會「產業創新條例」完成工業區開發，台西區從行政院編定為工業區土地後，至今閒置。