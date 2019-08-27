台企銀第一家　撒20億推無形資產融資助新創

▲台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀、工研院與中小企業信保基金攜手，結合資本市場與科技市場，首創國內「無形資產融資」預計總額度20億元，可以幫助百家以上的新創公司。

台企銀是「全國唯一中小企業專業銀行」，董事長黃博怡表示，對於中小企業的幫助責無旁貸。因此今年5月台企銀頒定「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」來幫助中小企業的技術與專利的融資。

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而台企銀的無形資產融資是讓「夾層融資」重新回到市場，主要是銀行貸給新創企業之後，除了利息外，還連結公司的稅後純益，以額度的千分之3為基礎，也就是說，公司賺錢後借1,000萬元每年另外還3萬元，對借錢有困難新創的新創公司來說，減輕資金來源的壓力。

這次台企銀結合了工研院的技術移轉與專利、信保基金八～九成成保證，降低了銀行風險，所以銀行才有融資的空間。

台企銀的無形資產鑑價初步以技術轉移和專利融資，而台企銀會給借給企業5到7年的營運週轉金，利息大約是2%~3%，最高額度可以達到1,000萬元。目前，台企銀已經完成了3個成功案例，分別是「亞拓醫療器材公司」，該公司還曾被CNN譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」；「博信生技科技公司」、「瓏驊科技公司」，總金額已經達到2,500萬元，各公司融資在500萬元~1,000萬元。

台企銀預計框列20億元，如此一算將幫助逾200家的新創公司，對於推動中小企業創新大有幫助，未來台企銀也會考慮結合文化部等，推廣影視產業等無形資產融資，創造更多「海角七號」、「雞排英雄」。