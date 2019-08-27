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台指期反攻！道瓊上漲269點　帶動台指期開盤上揚65點

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▲中美貿易戰出現了一絲緩和的曙光，激勵美股上揚。（圖／路透）

▲中美貿易戰出現了一絲緩和的曙光，激勵美股上揚。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中美貿易戰似乎出現了一絲緩和的曙光，美國總統川普（Donald Trump）在26日表示，兩國將重返談判桌，中國大陸相當希望達成協議，關稅還有談判空間，此消息激勵道瓊指數上漲269.93點。回頭看台指期今（27）日開盤上漲65點，來到10,372點。

美股表現良好，道瓊指數上漲269.93點，或1.05％，收25898.83點。那斯達克指數上漲101.97點，或1.32％，收7853.74點。標普 500 指數上漲31.27點，或1.10％，收2878.38點。三大指數皆上漲。

請繼續往下閱讀...

不過，華爾街分析 BTIG 首席股票和衍生品策略師艾曼紐（Julian Emanuel）在一份報告中表示：「持續進行的中美貿易戰正重新洗牌並重創全球供應鏈。在經濟持續不振與季節性疲軟的影響之下，市場在觀望政策發展，預計股市波動在短期內仍將持續」。

Neuberger Berman多元資產首席投資長克努村（Erik Knutzen）表示：「8 月即將過去，但波動性還未消失，市場可能仍會對貿易等新聞保持敏感，許多人會透過新聞來決定短期投資決策」。

截至今早8：47，台指期上漲69點，來到10,376點。

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關鍵字：中美貿易戰,川普,台指期,美股

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