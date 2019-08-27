川普透露「中國想達成協議」　美股三大指數漲

▲川普在G7峰會後向記者放消息。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

7大工業國集團（G7）峰會26日落幕，美國總統川普在會後記者會表示，中國在美中貿易戰裡已經「別無選擇」，只能向美國的壓力屈服，雙方將會重新回到談判桌上。反應樂觀的美股出現反彈，三大指數上漲都超過1％。

道瓊工業指數上漲269.93點，或1.05%，收在2萬5898.83點；那斯達克指數上漲101.97點，或1.32%，收在7853.74點；標準普爾500指數則是上漲31.27點，或1.1%，收在2878.38點。

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「我不確定他們還有什麼選擇」，川普在記者會上透露，美中雙方近一年來的正面碰撞或許出現了一線曙光，「我認為她們非常急切地希望達成協議」；他更指出25日晚上已接到中方電話，「中國副總理已經表態，他說，他們希望達成協議。」川普表示，中國近幾個月來已受到重創，「失去了300萬個工作機會，很快就會遠遠超過這個數字了。」

由於國際局勢詭變，即使市場反應樂觀也不代表交易量活絡，美國「福四通國際」（INTL FCStone）股票主管阿巴西（Yousef Abbasi）指出，「美中可能重啟談判，市場看起來挺樂觀，同時也有些猶豫」，這一波的交易量低於往常，容易導致市場波動。

不過美中難免陷入各說各話，中方官媒《環球時報》主編胡錫進在推特發文表示，兩國的談判代表並沒有透過電話交談，並強調川普所說的話沒有任何意義，因為中國堅決不可能改變立場，雙方只有在技術層面保持聯繫。