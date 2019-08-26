智崴打造南半球首座飛行劇院　澳洲最大樂園Dreamworld開幕

▲智崴在澳洲最大樂園Dreamworld打造南半球首座飛行劇院.。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴資訊（5263）繼今年3月於美國佛羅里達州的樂高樂園開幕新型飛行影院m-Ride後，24日又正式插旗澳洲黃金海岸，正式宣布澳洲最大樂園Dreamworld夢幻世界揭幕，打造南半球首座飛行劇院。

飛行劇院「飛越澳洲Sky Voyager」為改造園區內的IMAX劇院建成，影片由智崴集團子公司智崴全球攜手澳洲大型製片公司Cutting Edge共同拍攝，製作團隊行遍澳洲蒐羅各方美景，歷時一年多完成拍攝與後製。

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智崴表示，「飛越澳洲Sky Voyager」影片除了讓遊客可透過飛行的方式，欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點之外，為呼應澳洲極限運動天堂的美稱，拍攝視角更突破性地加入許多極限運動員視野，讓遊客體驗與飛鼠裝極限運動員一同翱翔在塔斯馬尼亞省搖籃山的刺激快感。

智崴表示，「飛越澳洲Sky Voyager」位在Dreamworld的飛行劇院，為智崴開拓南半球市場的第一站，未來將繼續與Dreamworld母公司Ardent Leisure Group在紐澳地區展開合作，共同在知名景點拓展體感遊樂設備市場，讓更多來自世界各地的旅客，用前所未有的飛行體驗一覽紐澳壯闊美景。

智崴目前營運中i-Ride飛行影院皆座落於世界知名樂園和景點，包含歐洲最著名的主題樂園德國歐洲公園Europa Park、美國佛羅里達州的樂高樂園、明尼蘇達州的Mall of America以及阿布達比的華納兄弟樂園。

Dreamworld執行長John Osborne表示，「飛越澳洲Sky Voyager」是智崴於全世界啟用的第33座i-Ride飛行影院，這些飛行影院總累計每年有超過1300萬人的體驗人次，因此他相信這股飛行影院的風潮將會繼續席捲全世界。