中美貿易升級　法人：重啟對話才能釋放貿易戰壓力

▲川普出席G7。（圖／路透）

記者周康玉／台北報導

近日中美貿易戰在中國大陸以反擊下加速升級，股市短線遭衝擊走跌，黃金價格創高，然而川普稍早表示，收到大陸致電，盼望重啟談判，讓雙方重啟對話露出曙光。法人表示，中美能否對話，是釋放貿易戰壓力的轉機，資金在短線宜往較穩定資產移動。

中國大陸宣布對美國加徵關稅，在雙方快速增加稅率做為談判籌碼下，市場被迫消化貿易戰升級利空，衝擊股市短線走跌反映，標普500指數23日重挫2.59%，避險資產則獲資金追捧，黃金期貨價格單日上漲1.96%，來到每盎司1,526美元波段新高，白銀期貨價格跟漲2.19%。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普近期來以第4波、價值3000億美元電子消費品擴大課稅；中國大陸23日反擊出重拳，要對美國出產的大豆、石油等5078個稅目、約750億美元商品課徵5%至10%的關稅；隨後，川普則「下令」美國企業撤出中國，中美雙方關稅戰打得激烈，撼動全球資本市場。

元大S&P500 ETF研究團隊表示，目前股市的震盪，主要來自投資人無法準確理解美中貿易衝突發展、聯準會政策意向，並對美債長短天期殖利率倒掛感到擔憂。就貿易衝突升級而言，美中雙方在短時間內是否能有對話，將是釋放貿易戰市場壓力重要轉機，同時聯準會貨幣政策是否能適時支撐亦至關重要。

在經過23日的重挫後，標普500指數再度跌破半年線，回測年線支撐，呈現弱勢整理格局，此位置可視為多空架構分野，短線對於元大S&P500 ETF (00646)可先偏保守，若指數於年線附近回穩，依舊是相對適合的中長線佈局位置。

然而川普稍早在法國表示，中國大陸政府25日致電華府，盼重啟貿易談判。美股道瓊期指應聲翻紅，目前漲近100點。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，近期股市多受政治因素影響，陰晴不定的市場環境，使投資難度大大增加；建議投資人應在資產中配置穩定息收和避險投資商品，包括成長股、高收益債以及可轉債構成的多元資產，便有跟漲抗跌的效果。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，中國大陸這次顯得更有能力抵抗來自外部的不利因素，是因北京當局正雙管齊下透過財政和貨幣政策來提振經濟；接下來留意未來一個月的經濟數據和企業獲利，以判斷經濟基本面的動向，並密切關注大陸的新政策措施。