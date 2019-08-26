空手奪白刃！苗栗警添購防割防護手套　提高員警執勤安全性

▲苗栗縣警察局，為了增加員警執勤的安全性，特別添購了886雙防割手套，供員警使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近年來，員警處理民眾糾紛事件日益增多，有鑑於此，苗栗縣政府特別添購發放886雙耐磨防割防護手套，預計再添購帽夾燈、肩燈、防曬袖套，提高警覺、強化應勤裝備，以有效打擊犯罪。

苗栗縣警局表示，近來他縣市員警在處理民眾糾紛、街頭暴力鬥毆、精神病患、家庭暴力等案時，遭犯嫌持刀械攻擊釀死傷；苗栗縣長徐耀昌也數度提醒員警處理事故務必以「安全」為優先，強調在人員安全前提下，才能更有效打擊犯罪，保護人民生命財產安全。

▲886雙防割手套已分發各外勤第一線同仁使用，強化應勤裝備，提升員警執勤安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示肯定，乃以預算購買耐磨防割防護手套，而警友會也大力贊助，警察局總計購足886雙耐磨防割防護手套，於分發本局各外勤第一線同仁使用，強化應勤裝備，提升員警執勤安全。

苗栗縣警察局長翁群能也指出，除建立員警安全意識外，更應善用警用裝備，未來還要補購帽夾燈、肩燈、防曬袖套等第一線基層應勤裝備，使員警充分發揮洞察力、保持警覺心，在執勤安全前提下落實建構徐縣長永續、安全、宜居的幸福城市政策。