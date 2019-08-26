淡出手機支付市場？遠傳：是升級轉型

▲遠傳表示，沒有要淡出行動支付市場而是要升級轉型。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

台灣手機支付市場近年來崛起，且競爭相當激烈，不僅有專屬的手機支付App，手機廠商所推出的支付工具，如Apple Pay、Samsung Pay等也都積極地耕耘台灣市場；而電信業者當然不會放過這塊餅，中華電、台灣大，以及遠傳電信三雄也都有推出自有品牌手機支付工具，但現在有媒體報導指出遠傳「不玩了」要淡出這塊市場；針對於此，遠傳表示，不是淡出而是要升級轉型。

《ETtoday新聞雲》記者實際詢問遠傳回應，該公司回應，原先friDay錢包的手機支付功能未來將交由同集團的Happy Go負責，並將行動支付結合「點數經濟」並改名為Happy Go Pay，來作為遠東集團深化客戶經營的策略。

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據了解，Happy Go Pay的營運模式，是利用行動支付串連點數循環，讓累點與兌點更便利，號稱可以提供消費者更優質的點金消費體驗。

不過原先遠傳friDay錢包交由母集團的Happy Go經營，讓人不免懷疑遠傳要淡出行動支付市場；對此，遠傳指出，並沒有淡出，而是要讓friDay錢包「升級轉型」，好讓現有70萬用戶基礎上更加擴大服務內容，並結合消費者生活情境需求，提供更多生活應用新服務上市。

至於遠傳所說的錢包「升級轉型」具體內容究竟為何，這部分該公司並沒有進一步的回應。不過可以確定的是，未來的升級轉型服務勢必不能「打臉」同集團的Happy Go Pay，因此「支付」服務將不會再延續。