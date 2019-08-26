汰換屆齡娃娃車　國教署每輛補助最高30萬元

▲教育局會同公路監理、警察機關，實施娃娃車路邊臨檢。（圖／國教署提供，下同）



記者陳玉／台中報導

為持續強化幼童專用車（娃娃車）管理，教育部國教署自108學年度起推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助」，幼兒園可向各縣市政府提出申請，符合屆齡汰換條件，每輛將補助新購車費用4成、約30萬元；同時，國教署也將促請縣市政府會同警察及監理單位加強檢查幼童專用車，讓幼兒接送更安全。

▲國教署自108學年度起推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助」，確保幼兒交通安全。



國教署指出，公私立幼兒園幼童專用車除了必須維持良好車況，車齡不得逾出廠10年。108年汰換補助計畫已於7月底函請各縣市據以辦理，8月起，凡有符合汰換補助條件的幼童專用車，各幼兒園可向各縣市政府提出申請，每輛補助汰換購新車費用4成、約30萬元。目前全國幼童專用車約3800多輛，預計今年將有200餘輛申請汰換補助，未來10年內每年可望汰換300至400輛。

國教署表示，此項補助計畫自108學年度起試辦3年，將視辦理狀況進行滾動修正。除試辦補助，也將持續促請各地方政府前往幼兒園檢查幼童專用車使用情形，並會同公路監理機關及警察機關實施路邊臨檢，確保幼兒交通安全。