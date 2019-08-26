　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汰換屆齡娃娃車　國教署每輛補助最高30萬元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國教署娃娃車臨檢。（圖／國教署提供）

▲教育局會同公路監理、警察機關，實施娃娃車路邊臨檢。（圖／國教署提供，下同）

記者陳玉／台中報導

為持續強化幼童專用車（娃娃車）管理，教育部國教署自108學年度起推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助」，幼兒園可向各縣市政府提出申請，符合屆齡汰換條件，每輛將補助新購車費用4成、約30萬元；同時，國教署也將促請縣市政府會同警察及監理單位加強檢查幼童專用車，讓幼兒接送更安全。

▲國教署娃娃車臨檢。（圖／國教署提供）

▲國教署自108學年度起推動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助」，確保幼兒交通安全。
國教署指出，公私立幼兒園幼童專用車除了必須維持良好車況，車齡不得逾出廠10年。108年汰換補助計畫已於7月底函請各縣市據以辦理，8月起，凡有符合汰換補助條件的幼童專用車，各幼兒園可向各縣市政府提出申請，每輛補助汰換購新車費用4成、約30萬元。目前全國幼童專用車約3800多輛，預計今年將有200餘輛申請汰換補助，未來10年內每年可望汰換300至400輛。

國教署表示，此項補助計畫自108學年度起試辦3年，將視辦理狀況進行滾動修正。除試辦補助，也將持續促請各地方政府前往幼兒園檢查幼童專用車使用情形，並會同公路監理機關及警察機關實施路邊臨檢，確保幼兒交通安全。

ET快訊
姐去年同地溺斃...男童跟父舊地捕魚「離奇失蹤」！家人崩潰
速霸陸「時速192」炸隧道！測速閃光pk全亮尾燈　抓到了開罰
金山路邊「沖洗身體」被拍！蛇腰全現…仔細一看是本土劇女神

關鍵字：國教署,汰換,娃娃車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌酸韓國瑜：我很多things要do　美國人面前講「晶晶體」會被笑死

民眾黨區域立委民調僅1.2%　陳思宇：根本還沒提名

上任首條開工通車道路　盧秀燕：新好建設新好生活

處理李佳芬農舍違建挨批牛步化　雲林縣府已請古坑鄉公所現勘

汰換屆齡娃娃車　國教署每輛補助最高30萬元

影／不只韓冰認證！昔日同學加碼爆「韓國瑜英文不怎麼樣」：學業成績很爛

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸959萬　刻意隱匿？王淺秋回應了

總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　「郭柯王」聲量飆4倍只在同框那天

私菸案過路財神　吳宗憲代刷卡買菸賺16萬…收押當天被銀行扣回

快訊／林慶隆任期屆滿　蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

超驚險！貨車失控「傾斜45度過彎」 車體左搖右晃...前方騎士險遭波及

86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊：再也沒有一起的中秋節

李玖哲誇周興哲最帥、最會唱 　「看到他..我想到我自己」(?)

濃眉男買便當「狂賒帳19680元」！　佛心闆娘苦等遭封鎖...女兒心疼哭

宅配車未打方向燈、機車違規超車　下秒相撞！後座乘客捲車底險遭輾

蘇貞昌酸韓國瑜：我很多things要do　美國人面前講「晶晶體」會被笑死

民眾黨區域立委民調僅1.2%　陳思宇：根本還沒提名

上任首條開工通車道路　盧秀燕：新好建設新好生活

處理李佳芬農舍違建挨批牛步化　雲林縣府已請古坑鄉公所現勘

汰換屆齡娃娃車　國教署每輛補助最高30萬元

影／不只韓冰認證！昔日同學加碼爆「韓國瑜英文不怎麼樣」：學業成績很爛

她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸959萬　刻意隱匿？王淺秋回應了

總統大選網路熱詞韓國瑜排第一　「郭柯王」聲量飆4倍只在同框那天

私菸案過路財神　吳宗憲代刷卡買菸賺16萬…收押當天被銀行扣回

快訊／林慶隆任期屆滿　蔡英文提名陳瑞敏任審計部審計長

蕭亞軒親密照曝光！「嘟嘴玩親親」霸氣放閃小16歲男友…網甜喊：求戀愛秘笈

報上看到「韓國瑜訪星馬簽5600萬訂單」　他怒寫「台奸」被起訴

公車上強抱女乘客還耍醉拳　醉男又摟司機強吻質問「為啥我不行」

投書／籃球其實是加拿大人發明的運動？

蘇貞昌酸韓國瑜：我很多things要do　美國人面前講「晶晶體」會被笑死

被醉漢挑釁！短髮妹帶2刀追砍...他右胸遭「刺穿放血」慘死　身份曝光秒嚇傻

網路尋歡「鬆一咧」　先買2萬遊戲點數才見面...詐騙啦！

9月限定！台中亞緻頂餐廳吃晚餐送午餐　每日限量5組

U18世界盃／跟林子豪競爭先發　王順和燃起鬥志：更想拚

颱風假讓表演團體差點損失400萬！未來有望比照電影院開放

政治熱門新聞

韓國瑜學歷被疑造假　大學同學P..

榜單曝光　韓國瑜怒了：我被逼到..

韓國瑜秀畢業證書　黃創夏675..

快訊／蔡英文道歉：紐約辦事處是..

讚韓「最棒英文師」？王淺秋回應..

韓國瑜秀東吳畢業證書：黑函零容..

不只韓冰認證　昔日同學加碼爆料

坦承韓民調低迷　顏寬恒：9/1..

「現在誰看台北？」韓國瑜酸柯又..

私菸案2少將不同命！林國欽被爆..

學歷遭質疑造假！韓國瑜怒了將提..

李佳芬：大選將是自治史最慘烈

韓國瑜用晶晶體　美商執行長：他..

郭台銘籌組青年軍　「借將」深化..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜想「全市學校裝冷氣」　教育部修基準

高雄市市長韓國瑜今年初曾拋「全市各級學校一起裝冷氣」政策。教育部近來修正基準，將冷氣列為普通教室設備之一，8月1日新學年起生效。國教署表示，不管過去、現在和未來，冷氣的裝設都是各地方政府權責，可以依實際需求設置，教育部僅補助防水、隔熱施設，及特殊校區冷氣。

育兒3制　潘文忠要年輕人「養得起、放心生」

新課綱上路　今年起高一新生必上銜接課

非洲見台灣娃娃車　他滑街景傻眼

電動機車接受度低　花蓮補助五期以上機車

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

沒待轉號誌！騎士左轉遭攔　警要開單：有問題可申訴

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作者回應了

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

他領20萬元ATM狂叫！5分鐘3輛警車包圍嚇傻

駕駛趕回屏東：女鬼要我娶祂　朱府千歲做主了

單親媽撞違規車！3天後器捐…留2幼子

12號颱風「楊柳」可能生成！周四起變天

高圓圓生完孩子變了！對比照網驚：真的不一樣

顏清標姪子陳屍服務處…無留任何遺書

堅持分手　女大生遭前男友「割喉」慘死

赴美留學　北科大生失蹤逾7天

無尊親哥哥超帥！網驚：基因太強

子瑜漂髮不好看？後台零修圖照曝光

車載9人墜「墾丁紅柴坑」滅頂　海巡急搶救

更多

最夯影音

更多

惡整孫子樂開懷！阿公「差別待遇」　遇孫女有求必應...網：反差hen大

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

台灣李芷婷展現「超強R&B唱功」　狂飆《流沙》..「轉音＋高音」好過癮！

為母則強！18歲女「堅持生下畸形兒」　家暴男友逼墮胎：把妳肚裡怪物拿掉

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面