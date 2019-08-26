台灣金融市場面臨9大困境　金融總會白皮書提5建言因應

▲金融總會今天發布金融建言白皮書，點出台灣金融市場面臨9大困境。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣金融服務業聯合總會今（26）日發布最新金融建言白提書，點出台灣整體金融市場面臨9大困境，包括證券市場股票總市值減少、IFRS 17對保險業影響等近況進行檢討。

台灣金融服務業聯合總會今天發布金融建言白皮書，並提出9大現況檢討。金融總會表示，我國金融業整體資產規模雖穩健成長，但從其規模及獲利情況來看，金融機構獲利能力及效率仍有待提升，而歐美等地金融監理成本增加、新興金融科技興起，加上新南向布局須適應當地的監理法規，造成台灣金融業在國際上或跨產業間，面臨更加艱困及諸多挑戰的經營環境。

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首先，國內外銀行經營環境加劇難題，應積極面對與因應結構性問題；再者，信託法及監護制度的法源尚待修訂，未能彰顯照顧高齡族群功能；第三，受限於未能辦理國際金融業務，無法發揮專業票券商的資金調度功能。

第四，面對國內外金融環境激烈競爭，證券市場股票總市值減少；第五，期貨交易過度集中於台指相關商品，期貨動能容易受到證券市場成交量的增減影響；第六，台股基金規模衰退，基金產品線發展趨近飽合，境內外基金發展差距大，不利區域理財中心發展。

第七，IFRS 17（國際會計準則）對保險業的影響需提早因應；第八，建構保險業有效資產負債配置管理，需增加多樣化的台幣投資標的；最後，防範資訊安全風險，強化研發資安保險商品能力。

金融總會為協助台灣金融業發展，整合全體金融服務業的政策建議，提出「108年金融建言白皮書」，擬定5大金融建言主題，包括「拓展金融業務及綠色金融」、「強化金融科技創新」、「支援高齡金融發展」、「推動資本市場發展」及「調適金融監理制度及相關規範」等，期盼達到包括金融市場發展、金融創新開放、法規限制調整及稅制問題改善等目標。