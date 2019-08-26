中美貿易關係惡化、聯準會降息預期大增　金價創6年新高

▲隨著國際資金避險情緒升溫，國際黃金價格今日迎來強漲 。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

中美貿易關係急遽惡化，隨著國際資金避險情緒升溫，國際黃金價格今（26）日迎來強漲，一度觸及每盎司1554.56美元，創下2013年4月以來的最高點。而美國COMEX黃金期貨則上漲0.97%至每盎司1552.55美元。

在中國大陸23日宣布對750億進口美國商品分批加徵關稅後，美國總統川普隨即宣布，要將原定9月1日起向3000億美元中國大陸輸美商品課徵的10%關稅調升至15%，另外將於10月1日對2500億中國商品徵收25%的關稅則調升至30%。全球兩大經濟體的緊張局勢加上全球經濟下行風險不斷累積及連準會9月降息預期不斷升溫的背景下，外界預期金價仍有上漲空間。

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在危機時期，黃金作為一種避險商品再次展現其價值，本月迄今，金價已上漲近8%，今年以來的漲幅約為19%。瑞銀集團財富管理部門分析師Giovanni Staunovo及Wayne Gordon周一在報告中表示，「黃金已證明其作為避風港的品質，」同時他們也指出，「主要風險是中美為美國2020總統大選前的貿易協議鋪路而使川普反擊或中國大陸讓步。」