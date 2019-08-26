貿易戰全面升級亞股賣超壓力大　投信：大陸股匯波動持續加劇

▲ 亞股上週普遍遭外資賣超。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易衝突再升溫，導致國際資金承受強大賣壓，資金紛紛撤離亞洲股市，上周僅陸股和越南股市獲外資青睞，陸股單周買超逾15.93億美元，為亞股吸金之冠；越南股市亦買超金額逾0.29億美元，其餘亞洲股市全軍覆沒。而上周苦主以印度股市失血最多，其次為台股及南韓股市。

中國大陸23日宣布要對針對美國進口約750億美元商品祭出新關稅；川普也反擊要將2500億美元大陸銷美商品的關稅從25%提升至30%，原定9月1日要實施的3000億美元商品關稅也將從10%提高至15%。此外，美國總統川普更是在推特下令美國企業尋找大陸大陸以外的替代方案，中美關係進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

摩根亞太入息型產品經理張致寧張致寧表示，中美關係持續惡化，儘管雙方重回談判桌的可能性仍大，但達成協議的難度提高且摩擦持續上升的風險不容忽視，更大的潛在風險則是貿易爭端近一步蔓延到投資、金融與政治等其他領域，恐將對金融經濟與金融市場帶來更大的變數。

對大陸股匯資產而言，張致寧說明，隨中美衝突擴大，近期離岸與在岸人民幣均創低點，離岸人民幣兌美元下探至7.1926，創下歷史新低，而境內匯率亦刷新11年新低，自去年美國首度宣布加稅清單以來累計兌美元貶值11%。就八月初人民幣破七後大陸人行動向觀察，包括通過中間價逆週期調控、發聲維穩、中資行收緊離岸人民幣流動性等方式控制人民幣貶值節奏，預期人民幣急速貶值可能性極低，但短期內波動恐加劇。

▲ 人民幣短期波動將加劇。（圖／路透社）

張致寧進一步說明，面對短期市場較為波動的環境下，大陸官方可能祭出穩定經濟與股市措施，包括貨幣政策可能通過下調公開市場操作逆回購和MLF利率、降低法定存款準備金率等方式進一步降低實體經濟融資成本，且按照今年度預算，至年底前財政赤字仍有4.6兆元擴張空間，若貿易戰走向不利，預期官方也將擴大財政政策支持力度。

最後，張致寧建議，隨著中美貿易關係惡化、景氣邁入中後階段，無論是貨幣政策還是財政政策的發揮空間受限，建議宜採取偏好優質標的的多元資產配置策略進行投資，且不過度樂觀預期相關的政策作多行情。