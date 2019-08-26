台灣自製自駕電動小型巴士首度曝光！經部：競逐國際舞台

▲經濟部長沈榮津今(26)日出席MIT自駕電動小型巴士「WinBus」記者會。(圖/記者林淑慧攝)

記者林淑慧／台北報導

自駕車已成為全球最勢不可擋的議題之一，經濟部MIT自駕電動小型巴士「WinBus」今（26）日首度曝光，部長沈榮津表示，集結國內車輛上下游關鍵零組件與系統20家以上廠商合力打造的自駕車，足以帶領臺灣自駕車產業競逐國際舞台。

由經濟部技術處科技專案支持，財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士─WinBus，自駕能力等級已達美國汽車工程師協會(SAE)的Level 4高度自動駕駛(High Automation)階段，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。

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汽車工業從燃油車、演進到電動車，隨著影像感知產品、人工智慧技術與共享經濟發展，自駕車已為新興產業百家爭鳴之領域，全球已超過上百個城市開始無人運具試運行計畫，其中以公共運輸接駁為主的運行服務更佔近五成，顯示自駕車即將來臨。

沈榮津指出，目前全台各地方政府有5縣市共9個區域，有意願導入高彈性之自駕小型巴士服務模式；為推升自駕車浪潮，經濟部透過「建構友善法規環境」、「發展自主關鍵技術」、「發展創新運行服務模式」、「推動自駕車旗艦隊」等四大配套措施助力產業。

車輛中心董事長黃隆洲表示，未來這自駕小型巴士身負重責大任，首先將支持政府沙盒運行政策，今年第四季將協助勤崴國際、中華電信、宏碁智通為首的營運團隊提出申請，於車輛中心所在的彰濱工業區投入運行，串聯周邊觀光工廠之公共接駁運行服務。