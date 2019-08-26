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貿易戰升溫！新興亞股上周失血472億　外資短期內撤退難避免

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲中美貿易戰升溫，美股3大指數上周慘跌，台股今天一度重挫近200點，一舉摜破年線關卡。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美雙方互祭報復性關稅，拉抬貿易戰溫度，美國道瓊指數上周五重挫623點，亞股今（26）日瀰漫一股低氣壓，台股終場也下跌183點，殺破年線關卡。法人建議，投資人暫且觀望，待情勢稍微穩定明朗後，再進行布局。

美股上周受貿易戰影響呈現重挫走勢，全球股市也同步走弱。根據彭博統計外資資金流向，上周僅越南小幅吸金0.3億美元（約新台幣9.5億元），其他新興亞洲市場均遭外資賣出；印度股市由流入轉為流出，上周淨流出4.2億美元（約新台幣133億元）失血最為慘重；韓股與台股連續4周遭到外資賣出，上周分別淨流出3.3億美元（約新台幣105億元）與3.7億美元（約新台幣117億元），不過流出幅度稍有縮小趨勢。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，國際金融市場動盪不安，中美貿易戰、日韓貿易戰均未解決，又發生美債殖利率倒掛議題，市場恐慌情緒難以消退，建議投資人暫且觀望，待情勢稍微穩定明朗後，再進行布局。

大陸上周五突宣布將對750億美元美國貨品加徵5%至10%關稅，美國總統川普隨即宣布，原定9月起向價值3000億美元大陸貨品加徵的關稅將由10%調升至15%；並自10月起，將原先對2500億美元大陸貨品徵收的關稅由25%上調至30%。周俊宏指出，由於雙方砲火猛烈，美股3大指數上周五應聲崩跌，亞股今日開盤後也受殃及，台股也難逃此劫，一舉失守年線，短線支撐預期在10,260點。

▲錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲根據統計，新興亞股上周失血14.9億美元（約新台幣472億元） 。（示意圖／記者周宸亘攝）

全球股市蒙上一層陰影，周俊宏表示，短線上，中美貿易戰火再起，投資人應有風險意識，儘管台股年線失守，但訂單的變化，或是整體環境是否因為貿易戰有所改變，需要再觀察，勿為撿便宜而操之過急。

周俊宏進一步說明，貿易戰近日越演越烈，加上目前景氣循環來到末段，市場對經濟的憂慮，可能大於降息帶來的利多。此外，消費旺季將至，訂單狀況會不會因此受影響，台灣出口是否還能受惠於貿易戰，都還未有明確的方向。

整體來看，周俊宏說，人民幣貶破7重要關卡，帶動新興市場貨幣競貶潮，短期內外資撤退情況難以避免，但台股在境外資金回流與貿易戰轉單效應加持之下，今年走勢強於亞洲其他主要市場，籌碼面安定。而就長線來看，趨勢的基本面仍未改變，像是科技類股中的5G、IOT、AI等議題，仍為基金布局重點；選股上，可從半年報公布狀況與第3季展望做為挑選要點。

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關鍵字：貿易戰,關稅,人民幣,亞股,台股,投資,中信投信,選股

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