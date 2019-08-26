中美貿易戰延燒　經長沈榮津：台商回流再創台灣經濟二十年榮景

▲經濟部長沈榮津今（26）日表示，中美貿易摩擦下，台商回流不僅讓台灣產業化危機為轉機，更能再創台灣經濟二十年榮景。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰再度升溫，經濟部長沈榮津今（26）日表示，中美貿易摩擦下，電子五哥已有多國生產佈局因應方案，九月起關稅提高對台灣影響不大，台商回流不僅化危機為轉機，更能再創台灣經濟二十年榮景。

針對美國15日宣布約3,000億美元大陸商品加徵10%關稅的決定，大陸於23日晚間宣布，對原產於美國的大豆、石油等5,078個稅目、約750億美元商品，加徵5%至10%的報復性關稅；此外自12月15日起，對原產於美國的汽車及零部件也將恢復加徵關稅。

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沈榮津指出，針對中美貿易摩擦，台灣因應要化危機為轉機，相當珍惜這次台商回台機會，投資台灣事務所用行政效能，讓台商安心投資，各部會的問題由投資台灣事務所協助解決，高階部分製造幾乎都回台，電子五哥也已到位。

對於受貿易戰衝擊的特定產業，沈榮津表示，政府會以專案因應，例如工具機產業，政府將協助讓產業提早以內需市場補業績缺口，例如國營事業、台商回台及技職學校、勞動部職訓的訓練設備的採購等。

其次是人才培訓，包括IoT、AIoT人工智慧等趨勢，協助工具機業者帶在職員工做職訓計劃；最後，協助業者升級轉型，把中小型工具機業者導入數位化，大型業者導入智慧化生產等方案。

另外，對於美光加碼投資的看法，沈榮津表示，個案投資不方便代為回答，經濟部歡迎所有外商來台投資，尤其半導體產業，台灣的產業聚落是完整的，來台投資可提升競爭力。