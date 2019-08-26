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渣打銀行預測美經濟衰退可能性升至40％　增持黃金是好選擇

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▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資的標的。（圖／路透）

▲中美貿易戰持續升級，黃金將成為值得投資之標的。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

渣打銀行（Standard Chartered）的分析師指出，中美貿易戰持續升級，雙方皆不斷提高賭注，美國經濟衰退將會是這場曠日持久貿易戰中的「最大擔憂」，而黃金將成為值得投資標的。

渣打銀行的股票策略主管麥克唐納（Clive McDonnell）在接受《CNBC》採訪時表示，美國經濟衰退的可能性已從25％上升至40％。 倘若美國陷入衰退，黃金價格上漲至每盎司2,000美元（新台幣約6.3萬元）以上，他也不會驚訝。

請繼續往下閱讀...

據《CNBC》的報導，世界兩大經濟體之間的貿易戰沒有減弱跡象。中國大陸在23日宣佈將對750億美元（新台幣約2.37兆元）的美國產品徵收報復性關稅。美國總統川普（Donald Trump）隨後表示，也要對中國大陸輸美的商品加徵關稅，並下令美國企業撤出中國大陸。

麥克唐納表示，關稅戰不斷升級、市場不確定性攀升等，這些複合因素將導致美國經濟的衰退。此時，擁抱黃金資產將是一個好選擇。在上個月，渣打銀行已經將黃金提升至投資首選，以降低市場的焦慮和不確定性。

此外，麥克唐納也指出，除了美國國債以外，所有的資產表現都將疲弱不振，在此環境之下，黃金將是一個值得增持的資產。

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關鍵字：中美貿易戰,黃金,美國,中國大陸

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