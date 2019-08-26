失業者創業貸款額度由100萬提高至200萬　前3年還免利息

▲勞動部公布失業者創業貸款金額最高提高至200萬。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（26）日發布最新修正「就業保險失業者創業協助辦法」部分條文，將最高貸款額度由1百萬提高至2百萬元，並可依照經營需求要求增貸3次為限。此外，前3年利息由勞動部全額補貼，第4年起貸款人只要負擔1.5%利息，差額由勞動部補貼。

勞動部表示，這次修法主要放寬措施為，提高貸款額度上限，最高額度由100萬元提高至200萬元；增加貸款次數，民眾第1次申請並取得貸款後，在未還清貸款前，如果還有資金需求，可再申請本貸款2次、3次貸款，但核給總額最高為200萬。

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勞動部指出，「就業保險失業創業貸款」及利息補貼，是為了減輕符合資格的失業勞工創業資金上的壓力，貸款額度不僅提高，且還款年限可達7年，還免保證人及擔保品，前3年利息由勞動部全額補貼，第4年起貸款人只要負擔1.5%利息，差額由勞動部補貼。

勞動部動力發展創業中心主任游明鑫補充，失業者擬好創業計畫書，通過審核，即可向勞動部申請就業保險失業創業貸款，不過，貸款額度還是要由銀行端這邊來審核，並不是由勞動部說了算。

因此，游明鑫也說，失業勞工可以先到勞動部辦理的創業研習課程學習創業知識，取得相關證照後，再由勞動部提供的專業輔導諮詢服務，協助創業者解決創業前後可能會遭遇的困境，提高創業的成功率。