電子三雄全倒！台股開低走低　收盤大跌183點失守年線

▲ 台股今日收盤大跌183點。（圖／ETtoday資料照）
記者李瑞瑾／台北報導
受到美中關係惡化影響，亞股一片慘綠，台股今（26）日開盤下跌84點，隨後重挫逾百點，最低跌198點至10,340點，終場收在10,354點，下跌183點、跌幅1.74%，失守年線約10,362點，成交量1,152億元。
電子三雄今日全數收黑，股王大立光（3008）跌勢最兇，收盤為3760元，下跌3.96%；台積電（2330）收在248.5元，下跌2.17%；鴻海（2317）收在72元，下跌1.77%。
各大類股一片慘綠，電子零組件、光電類股大跌逾3%，電機、電子、油電燃氣、半導體等都下跌2%以上。電子零組件類股中，健策（3653）、致伸（4915）下跌超過7%，南電（8046）、華通（2313）、康控-KY（4943）、台郡（6269）等跌幅都在6%~3%
光電類股中，友達（2409）下跌1.42%、群創（3481）下跌2.89%、玉晶光（3406）下跌4.01%，台表科（6278）則是下跌6.82%為最多。
另一方面，國巨（2327）於今日除息，每股分派新台幣44.83元，今天股價開平之後雖有一段時間上揚，隨後又翻黑下跌，終場收在209元，跌幅1.88%。