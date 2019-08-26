台經院：不動產業者對未來半年景氣看法持平甚至轉差　沒有上半年樂觀

▲台經院公布最新景氣動向調查，不動產業者對未來半年景氣看法持平，甚至轉差，沒有上半年樂觀。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（26）日公布最新景氣動向調查結果，不動產業者對未來半年景氣看法持平，甚至轉差，沒有上半年樂觀。

台經院指出，2019年7月六都建物買賣移轉件數較6月成長20.0%，主要是受惠於多數買盤趕在農曆7月前，與下半年總統大選干擾效應浮現前釋出，加上大批交屋潮的挹注；而未來半年不動產業者認為景氣好轉比例仍有限，看法多落於持平與轉差，反映年底前政經走勢、貿易戰難以預測，因而市場購屋意願恐轉趨保守觀望，且賣方開價有趨硬的態勢。

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此外，台經院也觀察到，以六都的月增率來看，除了高雄市是個位數的成長外，其餘五都都是來到雙位數的增長，總計1到7月六都建物買賣移轉總件數來到了8.2%增長。另外廠商對下半年的市場觀察，看好部分為14%，持平為51%、看壞來到35%，由此可見，廠商對於下半年看法就沒有像上半年來得樂觀。

在營造業方面，台經院提到，雖然土木標工程款挹注有所增加，且下半年公建趕工速度漸趨提升，但在廠務機電工程表現卻是疲弱，以及新建開工多提前反應完畢，且不動產開發商與業主對於工期配合不若原先積極，對於建築、裝修等工程表現難免受到波及，故營造業不管是2019年7月或是未來半年，廠商看法多為持平態勢。

因此經過台經院模型試算後，本次營建業2019年7月營業氣候測驗點為97.83點，較6月之96.86點上揚0.97點，為連續第三個月的上揚。