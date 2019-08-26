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Mr. Onion母公司不排除引進新策略夥伴　天蔥股價盤中亮燈攻漲停

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▲餐飲品牌Mr. Onion、點8號的母公司天蔥國際今（26）日盤中股價最高來到12.25元，亮燈攻上漲停板。圖為天蔥董事長盧俊賢。（圖／記者林淑慧攝）

▲餐飲品牌Mr. Onion、點8號的母公司天蔥國際今（26）日盤中股價最高來到12.25元，亮燈攻上漲停板。圖為天蔥董事長盧俊賢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

餐飲品牌Mr. Onion、點8號的母公司天蔥國際，日前宣佈董事會通過決議辦理減資彌補虧損案，擬辦理減資幅度約為48.26%，以期提高未來引進餐飲業策略夥伴參與的可能性，激勵股價走升，天蔥今（26）日盤中股價來到12.25元，亮燈攻上漲停板。

天蔥截至107年12月31日止，待彌補虧損計新台幣179,497,255元，為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運發展，20日董事會決議擬辦理減資新台幣8651.8萬元，銷除已發行股份8,651,800股，將在10月9日股東臨時會通過討論。

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▲天蔥旗下主力餐廳Mr. Onion。（圖／天蔥提供）

▲天蔥旗下主力餐廳Mr. Onion。（圖／天蔥提供）

依據財報，天蔥自2015年第四季以來已連續虧損15季，累計虧損達2.25億元，累虧超過一個股本，為強化公司營運體質，天蔥董事會日前決議擬減資彌補虧損，減資後實收資本額為9276萬元。

天蔥國際董事長盧俊賢日前表示，這一年來陸續將經營不佳的Mr.Onion閉店，營運穩定成長，原本計劃今年開設十至十二家港點，惟目前先以調整營運體質為主，在今年底前將以七家西餐和三家港點的陣容面世。

天蔥表示：希望透過這次的減資案，公司整體的財務結構，以期提高新資金注入，及未來引進餐飲業策略夥伴參與的可能性。未來，天蔥也將藉由提高技術、改良品質、降低成本、增加效率等專業化經營模式，擴大市場效益以增加公司獲利，提升股東權益報酬率。

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關鍵字：天蔥,Mr.Onion,減資

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