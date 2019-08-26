謝金河指川普非買格陵蘭不可的理由...軍事、經濟價值高

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者陳政錄攝）

記者趙正瑋／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（26）日在臉書以「川普為什麼非買格陵蘭（Greenland）不可？」為題發文，點出川普為何想買格陵蘭島，除了蘊藏豐富資源外，中國大陸軍力已經延伸至此更是觸發川普想買下它的主因。

謝金河指出，白宮證實川普對於收購格陵蘭島很感興趣，但丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）表示格陵蘭是非賣品，她說：「格陵蘭不出售，格陵蘭島不屬於丹麥，格陵蘭屬於格陵蘭！」川普聽了大感失望，也取消了9月丹麥參訪行程。川普特別在推特（Twitter）發文，感謝丹麥總理那麼直白，讓美國和丹麥省了不少力氣。

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此外，謝金河表示，川普在意格陵蘭，原來是他發現中國大陸對格陵蘭虎視眈眈，格陵蘭島原來只能停降直升機，現在要建三座國際機場，中國大陸願給予5.5億美元（新台幣約174.6億元）融資，如果中國大陸的軍力延伸至此，格陵蘭島將成中國大陸海上絲路的重要據點，這是觸發川普反應的重要因素。

謝金河指出，格陵蘭島面積216萬平方公里，是全世界最大島嶼，八成是冰雪覆蓋，這些年氣候暖化，格陵蘭島出現大規模融冰，島嶼週邊出現新航道，中、美、俄都虎視眈眈，更凸顯了其戰略價值。

謝金河表示，1946年美國總統杜魯門（Harry Truman）曾出價一億美元（新台幣約31.7億元）要買斷這個島嶼，但沒有談成交易。

謝金河認為，格陵蘭除了軍事價值，還有經濟價值，格陵蘭島在北冰洋、有鱈魚、比目魚、三文魚、蝦等魚產豐富。另外，格陵蘭島底下藴藏稀土，從未開採，價值難估。

最後，謝金河指出，美國在1867年出價720萬美元（新台幣約2.28億元）向俄羅斯買下阿拉斯加，這個島150萬平方公里，美國是大賺。如果以格陵蘭2016年產值27億美元（新台幣約857.3億元），用20倍本益比來算，至少值540億美元（新台幣約1.7兆元）。倘若川普要出價，不知道會出多少錢呢？