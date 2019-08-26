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小七攻車市！統一超商攜手FORD駛出新商機　領牌再拿3000元禮券

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▲統一超商今（26）日宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

▲統一超商今（26）日宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

超商跨界合作出新招！統一超商今（26）日宣佈攜手FORD福特六和，在全台5500間門市提供預約賞車服務，包括70萬元有找的休旅車，或是要價百萬的野馬跑車，在小七就能下單，搶攻車市商機。

為解決購車族不便，7-ELEVEN架構全新服務平台，全台門市一天24小時隨時提供指定合作車款資訊，成為最便利的購車諮詢平台；在傳統售車通路打烊後，透過門市預約經銷商依然能掌握接單機會，是國內通路首創預約服務模式，也為超商服務駛向新商機。

請繼續往下閱讀...

2019 年上半年國內車市銷售量逾 20 萬輛，根據《OpView社群口碑資料庫》調查，對於購車族來說，能夠安全舒適地行駛，同時擁有低油耗、足夠動力表現，成為首重考量要點，其中又以掀背車、休旅車及轎車成為討論度最高的三種車型。

根據7-ELEVEN銷售數據顯示，20~39歲消費者是超商主要目標客群，首波預約賞車服務推出Ford討論度高的車款，包括最熱銷的休旅車，也針對玩車族推出美式經典跑車，民眾到巷口7-ELEVEN就能登記預約賞車。

鑑此商機，7-ELEVEN即日起至9月30日止推出「7-ELEVEN真的有好FORD」活動(https://www.ford.com.tw/sales-promotion/711campaign/)，消費者只要透過五步驟就能完成購買：一、至門市取得Ford指定合作車款資訊，二、上網登錄資料，三、Ford推派專人聯繫消費者並預約賞車，四、簽立訂單，五、領牌，即可獲得3000元7-ELEVEN禮券。

依據財報，7-ELEVEN掌握暑假及高溫商機，推出鮮食、CITY CAFE、麵包等新品，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一速達等表現亮眼，推升7月份合併營業額223.86億元，較去年同期增加6.21%，累計合併營收為1,474.19億元，較去年同期成長4.37%。

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關鍵字：統一超商,FORD,福特六和

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