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經濟成長率保2有希望　台經院：首要解決台商回流2大隱憂

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▲▼台經院今公布最新景氣動向調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院今公布最新景氣動向調查。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣經濟研究院今（26）日最新研究指出，中美貿易戰還未解除，未來景氣能見度有限，不過經過模型試算後，製造業營業氣候測驗點轉為上揚，服務業營業氣候測驗點連2個月下跌，營建業則為連續第3個月的上揚態勢。但台經院院長張健一還是很有信心地認為，今年經濟成長率一定可以保2。

台經院指出，從對外貿易方面來看，儘管訂單轉單效應持續發酵，但中美貿易戰的紛擾拖累全球經濟成長，主要國家製造業活動降溫、國際原物料價格疲軟與傳統貨品廠商買氣保守觀望，使得7月我國對外出口金額年增率下降0.53%，出口再度由正轉負。

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台經院提到，儘管全球經濟需求轉弱，然而受惠於訂單轉移效果持續發酵，加上電子機械業受惠於消費性電子進入新品備貨旺季，帶動相關產業廠商訂單成長，配合高效能運算、物聯網、智慧型手機、5G基礎建設加速等因素拉抬，使得7月工業生產指數由負轉正，主要國家貿易衝突未解，導致市場景氣能見度相對有限，使得製造業廠商對於當前景氣與未來展望看法出現分歧，廠商對當月景氣看法較為樂觀，對未來半年景氣則較上月看法相對悲觀。

台經院指出，服務業方面，儘管中美貿易戰重啟拖累金融市場表現，國內保險業者受惠於匯兌收益挹注及逐步調整商品結構，有助產業穩定成長，加上觀光局旅遊補助方案、來台旅遊人數持續成長、國內餐飲業者持續發展中平價餐飲品牌等因素，帶動餐旅業與保險業對當月景氣看法轉為樂觀。

而營造業方面，台經院表示，雖然土木標工程款挹注有所增加，且下半年公建趕工速度漸趨提升，然而廠務機電工程表現卻是疲弱，故營造業不管是對2019年7月或是未來半年，廠商看法多為持平態勢；不動產業方面，2019年7月六都建物買賣移轉件數較6月成長20%，主要是受惠於多數買盤趕在農曆7月前、總統大選干擾效應浮現前釋出，加上大批交屋潮的挹注，不動產業者認為未來半年景氣好轉比例仍有限，看法多落於持平與轉差。

張健一分析，目前從內需消費市場來看，比主計總處預估的低一點點，但其實在進出口的部分有平衡回來，所以下半年的經濟成長率會比主計總處預估來得好；且下半年的部分從目前近兩個月的數據來看，台灣的零售業與餐飲業已經回復過去的成長狀況，因此下半年的內需是可以期待的。再加上台商的確有大量回流的情況，且從中美貿易戰中，台灣的確得到大量的傳單效益跟移轉效益，但目前迫切的就是政府是否能解決台商回台「缺電」和「缺地」問題，只要解決了台灣的產能就可以大量提升。

另外，對於台灣今年經濟成長率是否可以保2，台經院院長張健一表示「一定可以」，主要是從中美貿易戰開打至今，台經院一直都有在做評估，美國要對大陸課徵的關稅從25%提高到30%，對台灣或多或少都有影響，但影響的層面並沒有很大，且去年Q3、Q4原本預估今年進出口對台灣影響是負的，但沒想到上半年是正成長，目前下半年還在觀望中，因7月份的出口只有小幅增加。

上周五（23日）美國釋出的最新消息，是否會影響台灣經濟？張健一認為，依他個人所見影響的層面有限，主要影響的應該是心理層面，會讓各國覺得兩大經濟體陷入焦土戰的情況，恐怕影響最大的是心理層面，這點從金融市場的波動就可以觀察到；總之，台灣整體經濟成長率今年要保2%或2.2%是可以期待的。

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關鍵字：經濟,中美貿易戰,GDP,出口,貿易

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