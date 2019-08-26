▲研華攜手日本網路先機，提供一站式WISE-PaaS服務。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠研華（2395）今（26）日宣布，要與日本網路先機（Internet Initiative Japan；IIJ）攜手合作發展一站式的「WISE-PaaS JP」工業物聯網軟體平台，將日本網路先機的雲端服務整合其中，研華將於2020年1月提供服務。

日本網路先機具備虛擬行動網路電信公司（Full MVNO）獨有的專長，提供工業物聯網專用的高安全性網路與雲端服務。

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WISE-PaaS JP具有兩大特色。第一可完整涵蓋物聯網所需的整體系統，讓客戶透過平台，提供收集資料的裝置、邊緣計算機甚至是網路、雲端（PaaS／IaaS）等完整的系統基礎架構，同時推出包含生產管理、設備監控及能源管理系統等特定業務所需的應用軟體在內的套裝服務等一系列選項，客戶只需要按照需求選擇必要的元件，即可輕鬆導入工業物聯網系統。

第二是可架構高安全性的系統。後者是能透過封閉的通訊環境進行資料傳輸或遠端控制，藉此架構出讓工廠或設備與外來威脅隔絕的安全系統。

研華自2016年起積極於全球發展工業物聯網軟體平台WISE-PaaS，是專為各垂直領域行業所打造的平台，除了可採集各式工業設備的即時數據，並提供視覺化工具，可用於管理車床機械等生產設備、或藉由設置於生產線的工業級電腦與裝置即時掌握設備與生產線稼動率。

此平台除特別針對製造業設計外，亦可廣泛運用於包含物流、運輸、交通、能源等行業，皆能快速建置其聯網設備管理及智慧創新之系統架構，以利於提升運營效率與商業價值。

▼一站式WISE-PaaS服務示意圖，圖點開放大。（圖／業者提供）