安碁資訊通過上櫃審議　成台灣第一家IPO資安服務廠　

▲安碁資訊董事長施宣輝（中）、總經理吳乙南（右）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）旗下安碁資訊（Acer Cyber Security Inc.,ACSI）今（26）日宣布，日前通過櫃買中心上櫃董事會審議，成為國內第一家以資安監控委外服務商 (MSSP, Managed Security Service Provider)上櫃的資安服務公司，股票代號為6690，預計將在今年第4季進行承銷掛牌作業。

安碁資訊公司主要從事資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務及資訊安全平台建置服務，申請時資本額1億2629萬6000元，推薦證劵商係台新證劵及富邦證劵。

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安碁資訊107年度營業收入為5億989萬3000元，營業淨利為7131萬8000元，稅後盈餘為5798萬8000元，每股盈餘為4.68元；108年上半年度營業收入為2億7213萬9000元，營業淨利為3483萬7000元，稅後盈餘為3330萬9000元，每股盈餘為2.62元。

安碁資訊董事長施宣輝表示，安碁資訊能夠順利通過上櫃，主要的功勞歸功於所有同仁多年的奉獻和努力，成就今日豐碩的經營成果，安碁資訊投入資安產業並培育專業人才，不只是要成為國內資安領導品牌，更要以台灣市場的成果為基礎，走向國際。

安碁資訊在資訊安全防護領域深耕多年，自從建構第一個國家級的資安維運管理平台後，持續發展 7 X 24 的資安維運中心SOC，將多年累積的資安事件數據、日誌資料，導入人工智慧(AI)的技術，結合機器學習的演算法，透過SOC數據資料分析，更有效掌握駭客和惡意程式的行為。

安碁資訊是國內營運能量最大、客戶數最多、事件涵蓋範圍最廣、事件處理經驗豐富的SOC服務廠商。主要客戶涵蓋政府機構、金融證劵保險、製造業、流通、電子商務、3C科技等各產業領域。

安碁資訊擁有各領域專業的資安人才，目前擁有超過400張的專業證照，並在國際上發表資安專題的論文，以及CVE漏洞(Common Vulnerabilities & Exposures)，專業能力得到國際組織的認可，同時擁有國內唯一SOC自建數位鑑識中心出具的報告，可與國際上通過ISO規範的各實驗室間相互承認。

安碁資訊總經理吳乙南強調，安碁資訊營運至今，是國內資安市場佔有率第一的專業廠商，在IPO的過程中，對於經營團隊及很多同仁的數十年職涯中，也是第一次參與公司申請股票上櫃，締造很多難得的「第一」。

未來安碁資訊將從資訊科技(IT)進展到工業自動化作業OT(Operation Technology) 環境的資安防禦能量，並持續發展人工智慧上的機器學習與深度學習，持續深化精實在專業技術領先業界之優勢，為國內資安產業建立標竿。