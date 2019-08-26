國人愛玩日韓泰！Visa推夏季旅遊晚鳥優惠　藥妝、電器購物折扣多

▲日本是許多國人海外旅遊的首選地，大阪更是熱門旅遊地之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

暑假進入尾聲，緊接而來的是中秋連假，Visa祭出夏季旅遊晚鳥優惠，不僅在日本Bic Camera刷卡享93折優惠，前往韓國也可享有眾多美妝保養品牌與免稅商店的購物優惠禮遇，就連泰國更有2小時泰式按摩的5折價，民眾不妨抓住暑假的尾巴，享盡三國消費禮遇。

根據交通部觀光局統計 ，2019年上半年台灣民眾海外旅遊目的地前5名分別為日本、大陸、香港、韓國、泰國。因此，Visa鎖定日本、韓國和泰國三大短程旅遊熱門地點，強打購物回饋。

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從即日起至10月31日在日本提供Visa信用卡與金融卡好康優惠，像是松本清消費滿1萬日圓出示優惠券享97折，滿3萬日圓則享95折；Bic Camera刷卡享93折與8%免稅優惠；Don Quijote刷滿5,000日圓，可獲200日圓折扣，滿1萬、3萬日圓也分別享有500日圓、2,000日圓折扣。

▲Visa祭出夏季旅遊晚鳥優惠，強打日本、韓國、泰國購物回饋。（示意圖／凱基銀行提供）

至於韓國部分，Visa信用卡與Visa金融卡持卡人可享有韓國眾多美妝保養品牌與免稅商店的購物優惠禮遇，包括在雪花秀旗艦店刷卡送基礎護膚小樣4件套；另在新羅愛寶客免稅店會員服務台，出示護照及Visa卡免費辦理銀卡，並領取折扣券，消費100美元折抵1萬韓元，最高消費500美元可折抵6萬韓元。

按摩與購物是許多台灣民眾到泰國旅遊的必備行程，Visa持卡人在Health Land消費，可享2小時泰式按摩5折優惠；另在ZEN at CentralWorld、Central Embassy、Central Chidlom的服務台出示Visa卡，即可兌換The 1Card International Visitor，指定品牌購物最低5折，消費滿5,000泰銖送市價950泰銖的旅行包。

在全球住宿方面，Visa更與Hotels.com合作，讓台灣旅客使用Visa信用卡與Visa金融卡支付世界各地的住宿費用時，均可享有額外消費禮遇。另外Visa無限卡持卡人也可以透過Ascenda提供專屬網頁訂購三晚獲免費一晚住宿。