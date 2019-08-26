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哈日族哭哭！日圓匯價突破0.3元　換新台幣5萬兩張環球影城門票飛了

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▲▼示意圖,財經,外幣,日圓,日鈔,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲ 日圓匯價在今日又開始飆高。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／台北報導

哈日族又要頭痛了！中美貿易戰惡化影響，國際資金避險情緒升溫，日圓匯率又開始走高。根據台銀今（26）日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.3028元。哈日族若拿新台幣5萬元換日圓，相較4月17日的匯價，如今荷包足足縮水了1萬4151日圓，約等於兩張環球影城門票！

中國大陸23日宣布要對針對美國進口約750億美元商品祭出新關稅；川普也反擊要將2500億美元大陸銷美商品的關稅從25%提升至30%，原定9月1日要實施的3000億美元商品關稅也將從10%提高至15%。消息一出引發美股重挫、台股今早亦受拖累下跌逾百點，新台幣開盤也貶值7.8分。

請繼續往下閱讀...

國際資金避險情緒高漲，再度湧入購買日圓，日圓匯率在今日又開始走高，根據彭博即時匯率，日圓兌美元升值0.16%，來到105.22日圓兌1美元。

▲▼ 0826日圓匯價。（圖／翻攝自台銀網站）

▲ 日圓匯價歷史走勢。（圖／翻攝自台銀網站）

台銀今日上午牌告的日圓現金賣出匯價，日圓來到0.3028元，為8月13日以來新高價。哈日族若拿新台幣5萬元換日圓，今天可以換到16萬5125日圓；相較4月17日的匯價0.2789，當時可以換到17萬9276日圓，荷包足足縮水了1萬4151日圓，約等於兩張環球影城門票！

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關鍵字：匯市,新台幣,美元,日圓

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