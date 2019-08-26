JDI「救命錢」150億元10月到位　大客戶蘋果力挺

▲日本顯示器公司JDI。（圖／路透社）

記者陳心怡／綜合外電報導

日本顯示器大廠JDI近年來陷入財務危機，但也陸續有金主要出手介入，大客戶蘋果就是其中之一。根據外媒報導，JDI救命錢500億日元（約新台幣150億元）即將到位，也包括蘋果的1億美元（約新台幣31億元）。

據外媒報導，作為蘋果的供應商之一，日本顯示器面板廠商Japan Display Inc（JDI）連續幾年陷入巨額虧損危機，生存狀況充滿挑戰。不過目前經證實，JDI大筆資金10月即將到位，蘋果也是資助者之一，投資金額為1億美元（約新台幣31億元）。

請繼續往下閱讀...

另外，中資財團Suwa Investment Holdings表示，預計在今年10月為500億日元（約新台幣150億元）到位，其餘的300億日圓（約新台幣90億元）的金援預定明年3月底前到手。

而蘋果也是JDI的金主之一，外傳蘋果願意出資1億美元讓JDI生存下來，因為這攸關能夠給蘋果帶來巨大利益，JDI是蘋果iPhone XR和其他使用LCD顯示螢幕iPhone的供應商，但在過去兩年，JDI陷入嚴重虧損狀態，目前該公司還欠蘋果15億美元（約新台幣476億元）。

JDI在過去幾年陷入存亡危機，主要原因是沒有跟上科技快速進步的步伐。JDI自己已經意識到智慧型手機螢幕正從LCD逐漸轉向OLED，而該公司卻未能盡早投資新技術，因此錯過大量訂單。JDI在2017年虧損2.6億美元（約新台幣82億元），去年更是虧損高達23億美元（約新台幣730億元）。