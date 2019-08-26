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貿易戰又惡化！美股慘跌逾2%　台股早盤重挫逾百點

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲股市。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股三大指數上周五（23日）收盤大跌2%。台股今（26）日開盤下跌84點、以10,453點開出。隨後下跌逾百點，截至9點02分，下跌164點，來到10,373點。

上週五美股受中美雙方對對方加徵關稅影響，投資人信心下挫，道瓊指數下滑623.34點，或2.37%，收25628.9；那斯達克指數下滑239.62點，或3.00%，收7751.77點；標普500指數下滑75.84點，或2.59%，收2847.11點；費城半導體指數下滑65.87 點，或4.36%，收1446.38點。

請繼續往下閱讀...

台股今早受美股拖累，開盤下跌84點、以10,453點開出，隨後下跌逾百點，截至9點02分，下跌164點，來到10,373點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤以4740元開出，下跌4.47%；台積電（2330）以249元開出，下跌1.97%；鴻海（2317）以71.8元開出，下跌2.08%。

此外，台股各大類股指數幾近全綠，其中受災最嚴重的包含電子、電子零組件、半導體、光電、電機等類股。

中國大陸23日針對美國進口約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵10%、5%不等的關稅，分批自9月1日12時01分、12月15日12 時01分起實施。

美國總統川普也立即回擊，針對2500億美元大陸銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3000億美元大陸商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%，其中約一半商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

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關鍵字：台股,股市,股票,台積電,鴻海,大立光

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