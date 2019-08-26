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美股道瓊重挫逾600點　拖累台指期開盤下跌162點...預告台股開盤不妙

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▲中美貿易戰升級，而且Fed並未承諾降息，拖累美股。（圖／路透）

▲中美貿易戰升級，而且Fed並未承諾降息，拖累美股。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

上週五（23日）中美貿易戰全面升級，中國大陸對美國祭出新關稅後，美國總統川普（Donald Trump）下令美企撤出中國大陸，而且美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）並未承諾降息，市場不確定性大增，道瓊下跌逾600點。回頭看台指期今（26）日開盤下跌162點，來到10,335點。

美股道瓊指數下滑 623.34 點，或 2.37％，收 25628.90 點。那斯達克指數下滑 239.62 點，或 3.00％，收 7751.77 點。標普 500 指數下滑 75.84 點，或 2.59％，收 2847.11 點。

請繼續往下閱讀...

川普在上週五（23日）要求美國企業尋找中國大陸以外的替代方案，包括回美國製造。中美貿易戰持續升級，而且聯準會於23日的全球央行年會中並未承諾降息，這些因素皆加深了市場的不確定性。

富國銀行投資研究所高級全球股票策略師雷恩（Scott Wren）表示：「這一切都關乎貿易，關乎全球成長，現在，人們並不那麼擔心聯準會，他們更擔心的是全球成長和中美貿易談判」。

截至今早8：47，台指期下跌145點，來到10,352點。

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關鍵字：中美貿易戰,川普,中國大陸,降息,Fed

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