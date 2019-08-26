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友邦中期「新業務價值」創半年紀錄新高！派中期股息增14%

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▲AIA友邦保險，AIA友邦人壽。（圖／路透社）

▲AIA友邦保險。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

友邦保險公布截至今年6月30日止的中期財報表現，公司總收入為242.76億美元，淨利潤年增逾1.32倍至38.64億美元。每股盈利0.32元，派息33.3港仙，按年增14%。

各主要財務指標在2019年上半年均取得「雙位數」增長。與去年6月底同期相比，新業務價值按固定匯率基準計算增長20%至22.75億美元；年化新保費也增加9%至34.43億美元；新業務價值利潤率上升6.2個百分點至65.6%。

營運溢利及回報也增加，稅後營運溢利上升12%至28.98億美元；內涵價值營運溢利增加11%至45.23億美元；內涵價值營運回報上升30個基點至17.3%；內涵價值權益為614億美元；內涵價值為597億美元，較2018年12月31日的數字上升52億美元。

另外，內涵價值產生的基本自由盈餘為28.04億美元，上升15%；自由盈餘為161億美元，較2018年12月31日的數字增加13億美元。按香港保險業條例基準計算，友邦保險的償付能力充足率為415%。

▲AIA友邦保險，AIA友邦人壽，友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社）

▲友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）。（圖／路透社，資料照）

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）表示，新業務價值創半年度業績紀錄新高，反映的財務表現持續強勁，因此董事會宣布增派2019年中期股息14%，展現出集團前景的信心。

黃經輝指出，友邦保險在中國的全資擁有業務為增長最快的市場分部，新業務價值錄得34%的卓越增長。友邦保險在天津市和河北省石家莊市新設的營銷服務部已於7月底開始營運。友邦保險在香港的業務受惠各客戶群及分銷渠道的廣泛增長，新業務價值大幅上升19%。

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關鍵字：AIA友邦保險,AIA友邦人壽,友邦保險,黃經輝,粵港澳要聞

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