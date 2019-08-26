海島跨界行銷！關島主廚客座五星飯店　力拚觀光客源成長二成

▲為中秋節熱愛烤肉的民眾暖身，關島觀光局與台北新板希爾頓酒店攜手舉辦首屆關島美食節，力拚帶動觀光客源二成的成長。（圖／關島觀光局提供）

記者林淑慧／台北報導

跨界行銷蔚為風潮，關島觀光局與台北新板希爾頓酒店攜手合作，請來關島BBQ封街派對冠軍主廚Peter Duenas，首度來台舉辦「關島美食節」，藉由高人氣主廚打響關島名號，力拚明年度赴關島的台灣觀光客成長二成。

關島觀光局表示，主廚Peter Duenas不僅蟬聯三年關島BBQ大賽的冠軍主廚，更是在當地擁有三間熱門餐廳及個人美食節目的高人氣主廚。20多種最道地的主廚拿手料理及傳統關島查莫洛BBQ，即日起於台北新板希爾頓酒店「Market Flavor 悅．市集」全日餐廳呈現。

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Peter Duenas主廚特別為「關島美食節」設計菜單，在台灣原汁原味重現關島原住民查莫洛美食，融合西班牙、美國、日本特色的料理，讓民眾在品嚐食物之餘感受到查莫洛人的奔放熱情和關島的多元化。

關島特色菜單包括主廚酸辣醬涼拌蝦沙拉等五道風味前菜、各式關島BBQ佐查莫洛特調芬拿鼎醬 （finadene）、查莫洛風味椰奶菠菜主餐、關島紅米飯、查莫洛炸香蕉甜甜圈及椰子塔等令人食指大動的美食。

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