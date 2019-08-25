秀出「水蛇腰」玩水樂園有優惠　六福村暑假入園上看50萬人次

▲為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，六福村推出每日主題趴，包括親子日、比基尼日、猛男日等活動吸引遊客上門。（圖／六福村提供）

記者林淑慧／台北報導

暑假是旅遊旺季，遊樂園業者吸客出新招。六福村近期推出「水蛇日」活動，12歲以上只要肚子捏不出肚肉就符合「水蛇日」條件，可享有購票優惠；園方預估，可望帶動來客量成長二成，推升暑假入園遊客上看50萬人次。

為讓遊客度過難忘又趣味的夏日，六福水樂園推出天天主題趴，親子日、比基尼日、猛男日等，泳客只要穿著指定裝扮或備妥相關身分證明，不同主題優惠搶攻年輕客群。

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六福水樂園日前推出「鮪魚日」優惠，在網路上造成高度熱烈的討論，許多網友標記朋友「挺肚」入場，笑料不斷，六福村也因此游進大量鮪魚男，卻也造成網友質疑：水樂園居然盛產鮪魚，缺正妹！或是水池油膩的戲謔說法。

為了扳回一城，六福水樂園在暑假尾聲特別推出「水蛇日」，號召有夠腰瘦的朋友來玩水，展現健康身材、漂亮一夏，正名青春、陽光、最水水樂園的稱號。園方觀察，優惠方案一出除了現場年輕女生自信展露腰身之外，池畔也成了各種網美拍攝場景，彷彿水上伸展台。

六福村特別打造水樂園，推出天天主題趴，親子日、比基尼日、猛男日等活動吸客；園方預估，今年全年全年入園人次目標上看160萬人，可望挹注集團營運表現。

另外，今年六福村舉辦「笑傲搖滾音樂祭」，也將在9/6-9/8把水樂園變身為最美「仙境」，來自台日韓的偶像idol樂團接力唱跳Non-stop，超夢幻的陣容一次滿足，打造最High、最正的水樂園。詳情可見笑傲搖滾音樂祭官方網站(https://shoutoutfest.com/)