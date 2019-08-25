中美貿易戰升溫美股暴跌　台股恐受波及「剉咧等」

▲中美貿易戰升溫，美股暴跌，法人認為台股恐怕也會受波及，不利台股表現。（圖／翻攝自網路）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易互相祭報復性關稅，貿易戰火再度升溫，美國上週五(23)日大跌623點，法人擔心明(26)日台股表現也會受到波及，台股操作審慎為宜。

中國23日針對美國進口中國約750億美元商品祭出新關稅，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵10%、5%不等的關稅，分批自9月1日12時01分、12月15日12 時01分起實施。

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美國總統川普也立即回擊，針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%，其中約一半商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

道瓊工業指數上週五終場大跌623.34點，或23.7％，收在25628.90點；科技股為主的那斯達克指數終場下跌239.622點，或3.00％，收在7751.766點；而台股目前還在10500點之上，法人認為，雖仍可撐在萬點，但是仍要謹慎操作。

華南投顧董事長儲祥生則表示，中美貿易戰已經進入「情緒性」了、互相傷害，高達30%的關稅，這樣會讓很多企業「難以生存」。他說，只能雙方意識到對彼此股市、產業都有傷，那麼就可能再回到談判桌，對於全球股市才可能緩和。雖然美國可能會以降息的手段來因應經濟傷害，可是這次的降息可能與前次的不同，前次降息「預防性降息」、但是這次就是要因應經濟衰退而採取的手段。

中美貿易戰 仍是台股最大的不利因素

由於美股暴跌，外界預期，台股明日表現恐怕也「不太樂觀」，但是否有所支撐，儲祥生提出兩大觀察指標，明日是否有下影線，預期明日會開低，但如果有下影線顯示台股開低走高，有大咖支撐，台股還算穩定；另一個指標就是，前一波的強勢股是否撐得住，如果強勢股還能維持穩定，顯示台股也算穩健。

法人認為，中美貿易戰仍是股市的最大風險因子，現在看起來不僅增溫，雙方談判難度增加的話，不利台股後市；但也有法人認為，市場會逐漸習慣貿易戰的波動，最終回歸基本面，所以還是以總體環境為觀察指標，目前台灣經濟仍是溫和成長。