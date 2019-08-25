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貿易戰升溫　防台股大跌失序　國安基金執秘信心喊話：台股基本面良好

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▲▼ 台股,股市。（圖／ETtoday資料照）

▲中美貿易戰升溫，台股明日開盤受到美股大跌而影響，使股民喪失信心，國安基金先出來喊話。（圖／ETtoday資料照）

記者吳靜君／台北報導

近兩日中美貿易戰升溫，中國大陸近期對美國加徵報復性關稅；而美國總統川普回擊，要將中國大陸的產品再提升關稅，美國股市暴跌，外界預期台股明（26）日開盤也會受到影響，進而「剉咧等」。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華則先信心喊話，提振國人的信心，強調「台灣的經濟基本面良好」，民眾對台股要有信心。

中國大陸宣布對750億美元進口美國商品分次加徵關稅後；川普又宣布，目前對2500億美元大陸輸美商品加徵25%關稅，將自10月1日起，提升為30%關稅；此外，自9月1日起，對其餘3000億美元陸貨加徵10%關稅，現改為加徵15%關稅，致使美股上周五有暴跌的情況。

請繼續往下閱讀...

加上現在國際情事也不穩定，包含南韓再竹島軍演、與日本的貿易摩擦等，也為台股增加了不確定性。

阮清華表示，由於國際情勢的變化，台股難免會受到影響，但是他強調「台灣的經濟基本面良好」，包含主計總處調高了第2季的經濟成長率；連帶今年全年的經濟成長率也上調至2.46%。加上近期台商回台投資、資金回流以及轉單效應明顯，都是有助於台灣經濟成長率的表現。

即使，台灣的股市難免受到國際的影響，但是整體表現相較於國際股市還算不錯，阮清華認為，股市最終還是會回歸基本面，而台灣的「基本面良好」，短期之內難免會有波動，但是長期而言，還是「往好的方向走」。

外資方面，國安基金還是會緊盯，也會時時關注台股的表現，如果台股符合因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序的情況，國安基金委員會不排除召開臨時會，進而維護台股的穩定。

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關鍵字：國安基金,台股,信心喊話,中美貿易戰,走勢,經濟基本面,轉單效應

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