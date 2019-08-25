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資金回來有影！連4年遺產稅前7月破百億　有錢人最愛的2大節稅神器

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▲▼老人，拐杖，養老。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近年來，遺產稅貢獻明顯增加，會計師分析，與全球反避稅、資金回流有關。（圖／取自免費圖庫pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據財政部統計，已經連續4年前7月的遺產稅破百億元，會計師表示，除了調整調整遺贈稅稅率有影響外；國際反避稅趨勢，有錢人的將海外資金移回台灣，也會對遺產稅的稅收有影響。

財政部統計，今年前7月遺產稅的累計淨額為141億元，較去年同期增加37億元，年增率35.0%，財政部表示，今年上億元的大額稅款有9件挹注，使得今年的遺產稅明顯增加。值得注意的是，而根據財政部的歷史資料顯示，去年前7月的遺產稅有104億元、106年同期有105億元、105年則是有137億元，但是104年僅86億元、103年73億元。財政部官員解釋，遺產稅也是機會財，以105年來說會有明顯的爆增，就是有名的企業家過世而貢獻，不全然是調整稅率所致。

請繼續往下閱讀...

根據會計師的分析，近年遺產稅明顯增溫，主要有兩項原因，其一遺產稅106年5月起從單一稅率，改為累計稅率課稅最高稅率達20%，的確會影響到稅收；另一項因素則是，過去富人將資產留在海外，即使產生遺產繼承事件政府稽徵也不容易；但隨著全球反避稅浪潮，把資金留在海外不見得有利，富人將資金匯回台灣，政府可以課到遺產稅的機會就大增。

保單、不動產　富人最愛的節稅兩大神器

至於，富人最愛的節稅工具仍有兩項，其一就是利用因保險給付不計入遺產總額當中，常被視為節稅的工具。但值得注意的是，如果是「帶病投保」或者是「死亡之前」大量投保，都會被稽徵機關盯上是否惡意逃稅，所以想要用保單節稅，就必須要及早規劃。另外，保單價值如果超過3,300萬元，會依據基本稅額(最低稅負)課稅，扣除免稅額670萬元之後，也會被課稅。

其次富人也喜歡透過不動產節稅，主要是因為計算不動產的價值時，會以公告現值做為計算基準，而公告現值又遠低於市價，因此不動產也是遺產稅節稅的利器。不過，會計師也提醒，如果繼承人短期間出售不動產的話，就會有房地合一稅的問題，因為繼承人的「取得成本」很低，所以以市價賣出所算的的所得相當的高，就會被課很重的房地合一稅，經計算有時候比遺留現金要繳的稅還要貴，甚至要繳的稅差距上看百萬元，所以遺產稅規劃時，民眾也要仔細精算。

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關鍵字：財政部,統計,遺產稅,百億元,節稅,有錢人,資金回流

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