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來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

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▲台電公司今（25）日舉行新進僱用人員招考，本次報考人數共計26,288人，創四年來新高。（圖／台電公司提供）

▲台電公司今（25）日舉行新進僱用人員招考，本次報考人數共計26,288人，創四年來新高。（圖／台電公司提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（25）日舉行新進僱用人員招考，本次報考人數共計26,288人，創四年來新高，預計錄取826名，報名錄取率為3.14％。實際到考人數16,888人，到考率64.2 ％，平均到考錄取率約4.89％。

台電表示，近年適逢退休潮，如自明年起至2023年每年皆有超過千名員工退休(含僱用人員與職員)，台電為積極因應、填補人力缺口並傳承電力專業技術，持續招考新血，本次招考電力技術及綜合行政人員共16類別，吸引2.6萬人次報考，是四年來最高。

請繼續往下閱讀...

以往競爭最激烈的「綜合行政」類報名人數仍最多，共計14,818人，報名錄取率僅0.67%，是台電自2012年舉行僱用人員招考以來綜合行政類錄取率第三低。另外，今年首度招考的「重車駕駛及機械操作」類共有372名考生角逐5個名額，報名錄取率僅1.34%。

台電指出，最終錄取人員須經1年內部訓練，考評合格正式僱用後起薪約3 . 1萬元。甄試簡章、相關資訊及工作性質說明影片可在甄試網站（http://recruit.taipower.com.tw）或台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）查詢。

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