科技大觀園網站標案「自己人」得標遭質疑　科技部：過程公開透明

▲科技大觀園網站。（圖／翻攝自科技大觀園官網）

記者吳靜君／台北報導

科技部「科技大觀園」網站今年首度改為公開招標，這是一個預算約1,000萬元的標案，但是最後仍為科技部研究法人國研院得標，引發外界質疑仍選擇自己人只是「左手換右手」。科技部回應，招標過程公開、透明，且這個標案並沒有後續擴充，合約期限為17個月，也就是說2020年底得標廠商沒有優先議約權，一樣要重新走評選程序與其他廠商競爭。

科技部的「科技大觀園」網站過去是由內部法人研究單位國研院旗下的國網中心管理，2012年起由受科技部補助單位國研院下的國網中心負責營運，分享科普影音、科技新知、科普文章、科普演講等內容。科技部今年以預算1,000萬元的「科技大觀園網站行銷及營運管理委託專業服務」公開招標，吸引6家廠商投標。而時間是6月25日開標、7月19日公開結果，最後結果仍為國研院得標，也就是仍為過去補助的研究單位得標，引發選用自己人的疑慮。

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科技部回應，公開招標的過程有公布評選標準配分，配分最多的是「網站文章及美術編輯、影音剪輯、前沿科學(技)研究採訪及撰寫報導」有30分；其他「執行團隊專業經驗、履約及管理能力」、「經費配置之完整性與合理性」、與「多媒體宣傳及實體行銷活動規劃」各為20分；「簡報與答詢」則為10分。

採購評選會議當日出席人員為5名委員，其中2名內部委員、3名外部委員。科技部強調，每個委員欣賞的各團隊的優勢不同，給予分數，但並不會因為單一委員給予某團隊單一項目高分，就會影響結果，最後仍是以平均分數最高者得。雖然評選分數無法對外公開，但是廠商如果有疑義，可以依據政府採購法申請相關資料查閱。

國網中心最被質疑的，是執行團隊專業經驗這項，科技部承認，國網中心過去的成員是工程師居多，較重視硬體的發展，行銷方面確實較弱，但去年國研院就已經加強人力、強化該團隊的編制，已經逐漸改善他們的弱項，而且科技部將來也會檢視他們的經營績效。

科技部強調，這項招標案並沒有「後續擴充」，也就是說這項合約是2020年底到期，得標的廠商如果有興趣繼續參與的話，仍必須重新參與評選的過程，與其他廠商競爭，因此絕無「肥水不落外人田」的情事。