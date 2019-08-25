信義區南山大樓「一陣天搖地動」後升天！　大叔巧手改裝成火箭…網全跪了

記者黃可昀／綜合報導

台北市南山大樓竟然變成火箭，一陣天搖地動後直直衝上天，原來這是網友Jimmy Liao透過後製軟體，發揮創意做出的動畫特效，南山大樓發射瞬間，底部還噴出濃濃火焰與煙霧，連推進器的小細節也不馬虎，沒仔細看還真以為是火箭升空，讓網友不得不佩服他的獨特創意。

►生火了！連我媽都用到發光



▲網友把南山大樓後製成火箭。（圖／網友Jimmy Liao授權提供）



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事實上，南山大樓的外觀呈現上窄下寬，看起來確實有點像火箭的造型，目前是全台灣第三高的建築，僅次於旁邊的台北101和高雄85大樓。Jimmy Liao表示，他日前過馬路時，看著來來往往的車輛，腦袋突然蹦出這個靈感，於是下班就立刻衝到信義區錄一段南山大樓的影片，回家後用電腦「改裝」成太空火箭，並加上震撼又逼真的音效，配上畫面震動的效果，實在以假亂真，其他網友看了都大讚，「酷」「好讚！」

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Jimmy Liao還透露，影像處理是他的專業，他7年前就開始玩後製，目前在IG有經營帳號「中二大叔」，裡面有許多台北街頭的攝影作品，還有他後製而成的KUSO「翹孤輪」系列，爆笑畫面受到不少網友的喜愛，也為他累積了一些粉絲，常常有人在底下留言，「超級鬧！」

▼他私下喜歡PO一些台北街頭惡搞照片。（圖／IG @jimmy_liao_ha授權提供）

