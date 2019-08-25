不要再印發票囉！9、10月期起雲端發票多500元獎項　增40萬組中獎機會

▲財政部「統一發票兌獎APP」。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾下個月（9月）起消費時，如果發票可以選擇不用印出來、儲存於雲端發票之中，就能夠多40萬個中500元的機會！為了推廣雲端發票、落實環保，財政部修正，今年9月、10月期起，雲端發票增開500元獎項，共計有40萬組。民眾，如果中獎的話，12月可以兌領獎金，增加生活中的小確幸。

根據財政資訊中心統計，現在「統一發票兌獎APP」的下載量已經達到106萬，每個月平均也有6萬多的新增下載數；另外，手機條碼載具歸戶並且設定金融帳戶者，也有205萬個設定，這些有設定的民眾，發票中獎獎金就可以匯入帳戶之中，快速又方便。

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為了鼓勵民眾使用雲端發票為、落實環保，財政部公布修正統一發票給獎辦法並且宣布，9、10月期起增開雲端發票500元專屬獎，增開組數為40萬組。財政部表示，雲端發票除一般獎項外（千萬特別獎-六獎與增開六獎）可以兌獎，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的兌獎資格，中獎機會比起一般的電子發票、紙本發票多。

未來，雲端發票共有有3種專屬獎項，包含百萬元獎項的大獎、及2,000元與500元的小獎。而百萬元獎有15組、2,000元獎1萬5,000組，至於將增開500元獎40萬組，總獎金高達2億4,500萬元。根據財政部估算，未來有領雲端發票的民眾，中獎機會可以達到千分之7比起一般只有領電子發票、紙本發票千分之5的機會，多了千分之2的中獎機率，所以民眾未來多多運用雲端發票，不要把發票印出來。

但是還沒設定雲端發票的民眾，又該如何使用APP呢？財政部提供「雲端發票四部曲教學」，第一步驟就是下載統一發票兌獎APP、第二步驟申請手機條碼、第三步驟設定領獎帳戶、第四步驟載具歸戶（信用卡、金融卡、悠遊卡等），完成雲端發票四部曲即享有自動兌獎、中獎主動通知、獎金自動匯入、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，讓民眾開心領獎、享受生活的小確幸。