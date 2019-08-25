　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

不要再印發票囉！9、10月期起雲端發票多500元獎項　增40萬組中獎機會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部「統一發票兌獎APP」。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部「統一發票兌獎APP」。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾下個月（9月）起消費時，如果發票可以選擇不用印出來、儲存於雲端發票之中，就能夠多40萬個中500元的機會！為了推廣雲端發票、落實環保，財政部修正，今年9月、10月期起，雲端發票增開500元獎項，共計有40萬組。民眾，如果中獎的話，12月可以兌領獎金，增加生活中的小確幸。

根據財政資訊中心統計，現在「統一發票兌獎APP」的下載量已經達到106萬，每個月平均也有6萬多的新增下載數；另外，手機條碼載具歸戶並且設定金融帳戶者，也有205萬個設定，這些有設定的民眾，發票中獎獎金就可以匯入帳戶之中，快速又方便。

請繼續往下閱讀...

為了鼓勵民眾使用雲端發票為、落實環保，財政部公布修正統一發票給獎辦法並且宣布，9、10月期起增開雲端發票500元專屬獎，增開組數為40萬組。財政部表示，雲端發票除一般獎項外（千萬特別獎-六獎與增開六獎）可以兌獎，還能享有額外「雲端發票專屬獎」的兌獎資格，中獎機會比起一般的電子發票、紙本發票多。

未來，雲端發票共有有3種專屬獎項，包含百萬元獎項的大獎、及2,000元與500元的小獎。而百萬元獎有15組、2,000元獎1萬5,000組，至於將增開500元獎40萬組，總獎金高達2億4,500萬元。根據財政部估算，未來有領雲端發票的民眾，中獎機會可以達到千分之7比起一般只有領電子發票、紙本發票千分之5的機會，多了千分之2的中獎機率，所以民眾未來多多運用雲端發票，不要把發票印出來。

但是還沒設定雲端發票的民眾，又該如何使用APP呢？財政部提供「雲端發票四部曲教學」，第一步驟就是下載統一發票兌獎APP、第二步驟申請手機條碼、第三步驟設定領獎帳戶、第四步驟載具歸戶（信用卡、金融卡、悠遊卡等），完成雲端發票四部曲即享有自動兌獎、中獎主動通知、獎金自動匯入、避免發票遺失或忘記領獎等多項好處，讓民眾開心領獎、享受生活的小確幸。

ET快訊
國道3號南下進香團車突爆胎！香客1死7傷
郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事
18歲準役男遭「樹枝穿胸」亡　爸痛哭：他血流到乾

關鍵字：財政部,統一發票,雲端發票,增開,500元,雲端專屬獎項

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鬆綁！死亡後要繳交的所得稅　可以從遺產總額中扣除

加油要快囉！汽柴油明日起　各漲3角、2角　95無鉛汽油28.1元

來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

科技大觀園網站標案「自己人」得標遭質疑　科技部：過程公開透明

不要再印發票囉！9、10月期起雲端發票多500元獎項　增40萬組中獎機會

哈日族快看！日圓狂飆換匯有撇步　選對卡不見得會吃虧

網友心目中最幸褔企業！　元大金、富邦金雙雙入榜

前瞻基礎基金出包　金管會提出2點澄清：有查核機制

核二2號機降載檢修　飼水泵汽機控制閥高壓油管漏油

白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

加油要快囉！汽柴油明日起　各漲3角、2角　95無鉛汽油28.1元

來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

科技大觀園網站標案「自己人」得標遭質疑　科技部：過程公開透明

不要再印發票囉！9、10月期起雲端發票多500元獎項　增40萬組中獎機會

哈日族快看！日圓狂飆換匯有撇步　選對卡不見得會吃虧

網友心目中最幸褔企業！　元大金、富邦金雙雙入榜

前瞻基礎基金出包　金管會提出2點澄清：有查核機制

核二2號機降載檢修　飼水泵汽機控制閥高壓油管漏油

白鹿颱風過境　台東線與屏東線尙有7,610戶停電

金融業OL愛美大作戰　各出奇招！

快訊／顏寬恒、謝龍介擔任韓國瑜中南部競辦副執行長

屎意來了！柴柴路中央「棒賽給駕駛看」　媽尷尬：很會挑地點

中職／戰機搬到全猿主場　Lamigo飛行模擬艙啟航

房事失敗「進不去」！夫驚慌帶妻求診：太太的洞不見了怎麼辦？

加油要快囉！汽柴油明日起　各漲3角、2角　95無鉛汽油28.1元

白鹿農損1283萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

美撤英企限制才有貿易協議！強生今會川普…搶先嗆聲：美國必須妥協

來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

825荃葵青遊行前！　港鐵：葵芳、荃灣、荃灣西站1時半關閉

財經熱門新聞

民眾下月消費時　多使用雲端發票

哈日族快看！日圓狂飆換匯有撇步

專家預估下周油價出爐　95汽油..

謝金河：川普「耍廢說話」籲降息..

死亡後要繳的所得稅　可從遺產中..

企業爆裁員潮　台企銀老董有話說

網友按讚！元大金、富邦金獲選幸..

金融業OL維持美麗　各有奇招

注意！ 這6個職業工會拖欠勞保..

川普「下令」美企移出中國　美股..

台電25日招考新僱員起薪31K..

科技千萬元招標案　自己人得標遭..

前瞻基礎基金出包　金管會提2點..

核二2號機飼水泵汽機控制閥漏油

更多熱門

相關新聞

死亡後要繳的所得稅　可從遺產中扣除

財政部今（22）日發布解釋令，被繼承人死亡年度及前年度的所得，以生存配偶，其死亡日後的所繳納的綜所稅、屬於被繼承人所得部分，依定公式計算的應納未納綜所稅，可以從遺產總額中扣除。

申請節能家電退稅5地雷勿踩　避免傷荷包傷心

縮短房屋標準價評定時間　財政部須溝通

中美貿易戰美企轉單　台灣受惠

減稅紅包！基本生活費調高至17.5萬

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

NASA：正在調查第一起太空犯罪

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

尼克求婚Ashly7個月突爆分手危機

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

路撿手機！妹子請客報答…神展開

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面