　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華王大飯店「11月歇業」！　曾文誠嘆：以前門口24hrs圍著「黃衣象迷」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃可昀／綜合報導

開業51年的高雄華王大飯店宣布11月將停止營業，不少在地人得知消息後都非常驚訝，包括資深球評曾文誠也在臉書直呼，「意外啊！」當年兄弟象到南部比賽時總會指定這家飯店，很多訪問也都在此完成，對許多象迷來說，可以說是個充滿回憶的地方，如今突然傳出歇業，很多高雄人跟棒球迷都相當不捨。

▲▼華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝華王大飯店網站）

▲華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝華王大飯店網站）

請繼續往下閱讀...

據了解，華王大飯店是由大統集團所創辦，為高雄知名的地標之一，也曾經是日本觀光客心目中排名前幾的飯店，但後來隨著其他飯店一間間興起，再加上觀光客逐漸減少，業者指出，「飯店固定成本逐年提高，尤其地主自100年12月起收取高額租金，造成本飯店經營成本居高不下」，所以才決定今年11月就要停止營業。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼華王大飯店歇業，名球評不捨。（圖／翻攝自Facebook／曾文誠）

▲華王大飯店歇業，名球評不捨。（圖／翻攝自Facebook／曾文誠）

名球評曾文誠22日在臉書發文，華王大飯店歇業消息，讓他想到過去在這訪問許多棒球選手的回憶，「包括洪一中的封面故事，印象中跟洪一中提出採訪封面故事時，他說了句『終於輪到我了』」，而且以前飯店門口都會聚集不少穿著黃衣的象迷，從早到晚地守候，就為了等到偶像的親筆簽名，此外，「據說早年高雄人能在此請客表示是好野人，沒想到要結束了」，心裡不禁感到震驚與感嘆。

雖然華王自稱是高租金造成龐大負擔，但實際調閱華王大飯店土地及建物謄本可以發現，建物是大統吳家大房長子吳進億擁有，土地也是吳家持有，因此，「地主收取高額租金」的說法引發外界疑問，甚至有知情人士指出「大小老婆內鬥」才是歇業關鍵，針對此內部問題，華王大飯店並沒有多做回應，所以這項說法目前仍無從查證。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
國道3號南下進香團車突爆胎！香客1死7傷
郭台銘堅信命運掌握在自己手中！蔡沁瑜：「換瑜」是國民黨家務事
18歲準役男遭「樹枝穿胸」亡　爸痛哭：他血流到乾

關鍵字：高雄,華王大飯店,歇業,兄弟象,曾文誠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／白鹿遠離了！台灣本島陸警解除　澎湖、金門需注意強降雨

影／她拆8月電費單「家用繳10912元」嚇壞　曝晚上開3台冷氣...網1招省個0！

快訊／86歲「快樂嬤」過世！　快樂姊fb：從今以後，再也沒有一起的中秋節

影／逢甲長髮正妹「路人搶拍」！夜市男錄影問「是誰」　網吐槽：旁邊才是重點

影／比內用便宜！他叫foodpanda「外送到店裡」　爽賺免運+折扣...網驚人才

好市多「淡紫特調」還不錯喝…他貼網文勸母湯　辣媽專業打臉：我食品營養系

白鹿農損1283萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

白鹿登陸福建！海、陸警上午陸續解除　豪、大雨彈續炸「南高屏8縣市」

都快秋天還等不到夏季制服！郵差怨「整天白白臭臭」　中華郵政回應了

網購千元木砧板...開箱驚見「深綠霉菇培養皿」噁爆　誇張後續萬人譙翻

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

劉以豪.郭雪芙從KTV親上床　一指伸進肩帶往下脫...尺度超慾

日人直擊總統官邸挑戰台灣美食　大嗑滷肉飯、珍奶： 幸福的感覺

26歲男酒駕過彎沒煞車撞死志工　熱心公益遇死劫 家屬：好人不長命

疑看手機未注意「大車越線逼近」騎士擦撞慘摔...畫面曝光網戰翻

外送員站街頭10分鐘狂嗑便當...她目睹心疼「我的工作不辛苦」

白鹿農損1283萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

白鹿登陸福建！海、陸警上午陸續解除　豪、大雨彈續炸「南高屏8縣市」

都快秋天還等不到夏季制服！郵差怨「整天白白臭臭」　中華郵政回應了

網購千元木砧板...開箱驚見「深綠霉菇培養皿」噁爆　誇張後續萬人譙翻

華王大飯店「11月歇業」！　曾文誠嘆：以前門口24hrs圍著「黃衣象迷」

國人媒體素養調查：7成民眾指「名嘴」是譁眾取寵的表演者

帶女友回家！嬤打量一番嫌「怎麼找個這樣的」她臉垮　結局神轉網讚：好猛

高CP眼霜有多威？網曬實測照大推「斑紋」全都修　真相揭曉讓奴笑噴

白鹿快閃遠離！小琉球、澎湖等21條海運仍停航　5受災公路搶通中

台北也有炸全雞！她PO吮指品嚐照大推　內湖人全瘋了

房事失敗「進不去」！夫驚慌帶妻求診：太太的洞不見了怎麼辦？

加油要快囉！汽柴油明日起　各漲3角、2角　95無鉛汽油28.1元

白鹿農損1283萬...台東最嚴重　香蕉、釋迦慘遭殃

南下拜拜國3寶山段廂型車突爆胎　翻覆躺路中「進香客1死7傷」

美撤英企限制才有貿易協議！強生今會川普…搶先嗆聲：美國必須妥協

來搶鐵飯碗！台電招考今登場　2.6萬人報考創四年新高

825荃葵青遊行前！　港鐵：葵芳、荃灣、荃灣西站1時半關閉

一招變美／「第一網紅」馮提莫一週快速瘦身法！65到40全靠這樣做

強化後車纏鬥能力　FIA公布2021年F1賽車修改項目！

白鹿登陸福建！海、陸警上午陸續解除　豪、大雨彈續炸「南高屏8縣市」

生活熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不..

路撿手機！妹子請客報答…神展開

窄裙妹趕學校簡報！蜜大腿炸裂超..

教長：快樂嬤的真實與智慧永存心..

比內用便宜　他叫外送到店裡

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

白鹿颱風海警　預計上午解除

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

男客買便當狂賒2萬元不還　闆娘..

豪雨下整夜！屏東日鄉士文村25..

即／台灣本島陸警解除　澎湖、金..

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一..

3女性友人被包養　他曝：變勝利..

4大賣場自有品牌「好物大整理」..

更多熱門

相關新聞

防災會議沒韓國瑜！李四川：他人在高雄

高雄市政府今(25)日上午8時由副市長李四川召開白鹿颱風第三次工作會議，他表示，白鹿颱風已出海，目前的災情以路樹倒塌及環境待清潔為大宗，在今日中午前迅速整理復原市容。但防災會議不見韓國瑜到場，媒體詢問韓國瑜今天人在高雄嗎？李四川則說當然在高雄，但沒有災，所以目前沒有安排勘災行程。

白鹿掃颱風尾　高雄12米樹毀休旅車

颱風被拍到在飯店！韓國瑜喊：小題大作

取消台中有變數？韓國瑜聽問題直接跳過

坎城影帝出現在高雄六合夜市！

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／「快樂嬤」逝！孫女：再也不能一起過中秋

台南安南區路樹倒下　騎士傷重不治

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

17歲超兇女高中生　外套半脫「G級籃球雙峰」Ｉ字豪溝炸出

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

NASA：正在調查第一起太空犯罪

男扮「休假員警」亂攔車！友人爆：他是終極渣男

拒南韓哥搭訕　櫻花妹遭扯髮狠踹

醫生摸頭　呆萌洛威拿竟露殺氣斜眼

沖田杏梨引退3年「胸部垂到腰」

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

淫僧茫喊：吸毒XX是成佛之路！

BY2《明日之子3》總決賽名次出爐！網氣炸

路撿手機！妹子請客報答…神展開

王浩宇告韓粉「勝率百分百」：真的快笑死

更多

最夯影音

更多

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面