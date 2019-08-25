華王大飯店「11月歇業」！　曾文誠嘆：以前門口24hrs圍著「黃衣象迷」

記者黃可昀／綜合報導

開業51年的高雄華王大飯店宣布11月將停止營業，不少在地人得知消息後都非常驚訝，包括資深球評曾文誠也在臉書直呼，「意外啊！」當年兄弟象到南部比賽時總會指定這家飯店，很多訪問也都在此完成，對許多象迷來說，可以說是個充滿回憶的地方，如今突然傳出歇業，很多高雄人跟棒球迷都相當不捨。

▲華王大飯店吹熄燈號。（圖／翻攝華王大飯店網站）



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據了解，華王大飯店是由大統集團所創辦，為高雄知名的地標之一，也曾經是日本觀光客心目中排名前幾的飯店，但後來隨著其他飯店一間間興起，再加上觀光客逐漸減少，業者指出，「飯店固定成本逐年提高，尤其地主自100年12月起收取高額租金，造成本飯店經營成本居高不下」，所以才決定今年11月就要停止營業。

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▲華王大飯店歇業，名球評不捨。（圖／翻攝自Facebook／曾文誠）



名球評曾文誠22日在臉書發文，華王大飯店歇業消息，讓他想到過去在這訪問許多棒球選手的回憶，「包括洪一中的封面故事，印象中跟洪一中提出採訪封面故事時，他說了句『終於輪到我了』」，而且以前飯店門口都會聚集不少穿著黃衣的象迷，從早到晚地守候，就為了等到偶像的親筆簽名，此外，「據說早年高雄人能在此請客表示是好野人，沒想到要結束了」，心裡不禁感到震驚與感嘆。

雖然華王自稱是高租金造成龐大負擔，但實際調閱華王大飯店土地及建物謄本可以發現，建物是大統吳家大房長子吳進億擁有，土地也是吳家持有，因此，「地主收取高額租金」的說法引發外界疑問，甚至有知情人士指出「大小老婆內鬥」才是歇業關鍵，針對此內部問題，華王大飯店並沒有多做回應，所以這項說法目前仍無從查證。

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