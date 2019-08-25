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受韓國瑜啟蒙的「王姓女學生」起底！不僅英文腔調好　也讓她對法律有興趣

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▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝） 

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長韓國瑜近日在台北美國商會進行專題演講，他以中英文交雜的「晶晶體」呈現，造成熱議。日前傳出韓國瑜曾在世新大學教過英文，還有一位當時上過他英文課的王姓女學生大讚「這輩子沒遇過比他還好的老師。」引起批踢踢鄉民討論，比對聲音後懷疑這位王姓女學生就是現任高雄市新聞局長王淺秋。

韓國瑜在台北美國商會上透露，38年前白天在大學唸書，晚上上班就在American Club（美僑俱樂部）當Security Guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club Security Guard（美僑俱樂部保安），「我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me！（美國商會幫我付）」。

根據《中天新聞》報導，韓國瑜以前在世新大學新聞系的前身「世界新聞專科學校編輯採訪科」的時候，不只教公民，還有教英文。在1990年時，當時33歲的韓國瑜在世新擔任兼任教師，主要教導公民、英文。一位曾經上過韓國瑜英文的王姓學生表示，韓老師在講英文的時候，「我覺得很容易就可以清楚明白了解」，更宣稱她這輩子沒有遇過英文教得比韓國瑜更好的老師，更因此開啟她對英文的興趣。

消息一出引起批踢踢熱議，有鄉民發現訪問中的「王姓女學生」帶有磁性的嗓音似乎跟高雄市新聞局長王淺秋很相似，於是找出王淺秋日前針對「追蹤器疑雲」的影片拿來比對。另外這位鄉民也貼出王淺秋維基百科上資料「世界新聞專科學校編輯採訪科畢業」，臉書則是寫的1990年畢業於世新編採科，提出2疑問「1. 王姓同學到底是哪位？2. 中天如何找到這位王姓同學採訪的？」

▲▼ 0821_王淺秋說監控 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪正達攝）

▲▼王淺秋臉書簡介。（圖／翻攝自Facebook／王淺秋）

▲王淺秋臉書簡介，透露1990年畢業於世新編採科。（圖／翻攝自Facebook／王淺秋）

其實王淺秋在當初要接任高雄市新聞局長時，就曾經說過她在世新大學時上過韓國瑜的課，當時也有提到韓國瑜是她的啟蒙老師。王淺秋表示，在世新大學時上韓國瑜的課，韓上公民講法律是非常好的老師，「是我對法律有興趣啟蒙老師」，後來接觸有一份尊敬。

▶︎影／將接任高雄新聞局長　王淺秋：韓國瑜是我法律啟蒙老師
 

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關鍵字：韓國瑜,批踢踢

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