哈日族快看！日圓狂飆換匯有撇步　選對卡不見得會吃虧

▲日本為台灣人最愛的旅遊目的地，不過日圓走貶或走升，都關係到民眾的荷包。（圖／記者蔡玟君攝）

記者紀佳妘／台北報導

想赴日本旅遊的民眾，荷包恐怕失血了！中美貿易戰衝突未解，市場避險情緒升溫，日圓匯率從今年8月2日後一路往上飆，一度驚見3字頭，儘管近期稍稍拉回，仍讓哈日族仍哭喊「傷荷包」。不過，專家指出，對於出國前幾天才開始兌換外幣的民眾，以刷信用卡換匯，匯率最為優惠。

根據8月21日兆豐牌告匯率，日圓現金賣出價格來到0.2979台幣兌1日圓，以同樣拿出3萬台幣兌換日圓，今年3月4日現金賣出價為0.2791，計算下來能換得10萬7488日圓，不過，8月21日則僅能換到10萬705日圓，匯率浮動讓6,783日圓蒸發掉，相當於7碗拉麵。

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Money101台灣董事總經理周純如表示，經常赴日旅遊的民眾可以隨時關注日圓匯率走勢，透過外幣帳戶以及日圓雙幣卡，當遇到好匯率時就透過網銀進行換匯，等到未來到日本旅遊時再刷「日圓雙幣卡」。

舉例來說，花花趁著日圓匯率來到0.27時在網銀兌換日幣，即使近期日圓飆升至0.2979，當他到日本刷雙幣卡消費，就能以之前先換好的、存在外幣帳戶的日圓來支付信用卡帳款。

值得關注的是，透過網路銀行換匯，是以「即期賣出價」換匯，因此，會比「現金賣出價」要來得優惠，這主要是因為銀行持有現鈔有一定成本。

▲哈日族換匯有撇步，刷信用卡最優「匯」。（圖／Money101金融比較平台製表，點圖可放大）

除了「日圓雙幣卡」以外，目前常見的換匯管道包含銀行臨櫃換匯、外幣ATM、線上結匯、自外幣帳戶提款等4種取得外幣現鈔的方式；第5種換匯方式則是刷信用卡，民眾於國外商店刷卡，經過匯率結算為台幣，再列帳於信用卡帳單。

針對出國前幾天才開始兌換外幣的民眾，Money101金融比較平台建議，5種換匯方式攤開來比較，以刷信用卡換匯，匯率最優惠，這是因為信用卡結帳匯率由國際發卡組織結算，匯率比銀行的「即期賣出價」更佳。

以台灣銀行8月20日的日圓兌台幣的匯率為例，現金賣出價為0.2984，以台銀金融卡到外幣ATM領出日圓，享有現金賣出價減讓千分之二的優惠，折算後匯率為0.2978032（註一），或是線上結匯享有千分之一的優惠，折算後為0.2981016（註二），而即期賣出價則為0.2969。；同樣為8月20日，VISA官網公告結算匯率為0.295460，MasterCard公告結算匯率為0.295349。

總結來說，Money101建議，若有日圓現鈔需求，以外幣ATM提領外幣最優惠，惟要留意，以他行金融卡提款，須支付5元跨行提款手續費，又或是以提供跨行提款手續費優惠的金融卡提款，如台新Richart、永豐DAWHO的金融卡，都是不錯的選擇。

此外，遇到能接受信用卡的商家，就盡量刷卡支付，取得好匯率，不過，無論是刷「雙幣卡」或是「一般信用卡」，只要是海外交易就需要支付1.5%交易手續費，因此，建議選擇現金回饋提供2%以上或是免收手續費的信用卡，省下一筆手續費。