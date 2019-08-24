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騎著爸爸的重機…扮「休假員警」亂攔車！友人爆料：他是終極渣男！

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記者陳雕文／台北報導

●一個渣男假扮警察後GG的故事…

台北市內湖區南湖大橋22日晚上10時許，一名郭姓黃牌重機騎士見環東大橋上有一台白牌機車違規行駛快速道路，他竟扮演「休假員警」的角色逼車攔停，影像被PO上臉書，郭男友人也看不下去，決定跟「ETtoday新聞雲」持續爆料，郭男過去曾有一段婚姻，但行為不檢，愛亂把妹又愛說謊，怎料現在居然扮起警察來了。

▲▼攔車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲郭男假扮休假警員攔車，還講一堆教訓的言語，警方將依刑法強制罪及冒充公務員罪嫌偵辦。（圖／翻攝自爆料公社二社）

郭男友人解釋，27歲的郭男曾和大他12歲的女子結婚，並育有一女，但後來以「已經分居，在談離婚了，只愛妳」開始誘騙女子花花（化名）與其交往，交往期間，外出理髮、吃飯、出遊的錢都是女方出；後來元配得知丈夫亂搞，告花花妨害家庭。

▲▼郭男。（圖／翻攝自郭男臉書）

▲郭男被友人稱是愛說謊的渣男。（圖／翻攝自郭男臉書）

後來郭男經調解「成功」離婚後，卻又跑去跟其他女子在一起了。如今花花被甩還官司纏身，讓她直呼「用我的、吃我的、花我的還這樣對我！真的遇到終極渣男！」

康樂派出所23日晚間10時許接獲33歲邱姓男子至所報案稱，22日晚上10點多，於南湖大橋遇到自稱員警的郭男，表示邱男騎乘白牌車違規行駛快速道路，攔車要求其靠邊路停；警方依刑法強制罪及冒充公務員罪嫌方向偵辦，並對雙方違規行駛、危險駕車，依道路交通管理處罰條例開罰。

消息一出，郭男友人說，「人家白牌上環東也不過幾百塊，頂多1千多元吧，他是直接假裝警察，自以為正義使者，如今吃刑責，總算是惡人有惡報！」

●假裝警察害飯碗恐不保

其他知情人士爆料，郭男在南港租屋，週末在宮廟擔任乩童，平時在汐止某建設公司的工務部上班，而環東大橋是必經之路；其父親買車後，抽獎抽到黃牌重機，因此郭男得以黃牌代步，已經相當威風，但對他來說還不夠帥，因此放假都會故意再租紅牌重機騎去公司，跟同事炫耀裝闊。

▲▼郭男。（圖／郭姓友人提供）

▲郭男。（圖／郭姓友人提供）

據了解，郭男因為假扮警方的事情，工作的建設公司已知情且相當感冒，原本在24日要將其升為正職，已決定暫緩，未來是否會開除，尚未可知；記者截稿前電話聯繫郭男，嘗試詢問其假扮警察的動機，但尚未得到其回應。

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關鍵字：環東大道,南湖大橋,渣男,警察,重機,黃牌,紅牌,白牌

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