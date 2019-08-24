員警護治安　醫療守健康　花蓮慈院出任務守護波麗士

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

白鹿颱風侵台，花蓮8月24日停止上班上課，但有一群人卻需待命無法放假，甚至民眾有需求時需得在風雨中執勤，例如警察人員。花蓮慈濟志工有感警察人員保護社區除暴安良，卻經常因為工作忙碌忍著身體不適，造成小病變大病，因此結合花蓮慈濟醫院醫療團隊走入警局，用行動守護員警的身體健康。8月23日下午在花蓮慈濟醫院副院長許文林的帶領下，慈濟志工與慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。

活動前慈濟志工忙進忙出、準備美味點心，花蓮慈院醫療團隊安排各項檢查，包含測量身高、體重、血壓、血糖以及大腸癌與口腔癌篩檢，經由醫師盧星翰與張小甄一對一諮詢，讓員警們感到貼心，花蓮慈院也安排代謝症候群衛教。

花蓮慈濟醫院許文林副院長表示，醫師和警察的工作很類似，警察做預防犯罪、醫師做預防醫學。很多人常因忙碌的工作忽略自己的健康，許文林副院長以自己為例，因為做健檢而提早發現身體的狀況，故能提早治療，許文林副院長指出，預防醫學首要的就是養成良好的習慣，呼籲大家一定要戒菸戒酒。

吉安警分局鍾德勳分局長鼓勵員警平時要做健檢，鍾德勳分局長表示，警員因工作關係，吃飯和睡覺不正常是家常便飯，稍不注意身體就出現問題，又礙於公務繁忙，拖延就診時機，這次慈濟醫療團隊把醫師都帶來了，藉由初篩了解身體狀況，大家不用去醫院就可以享受一流的服務，真是太幸福了。

陳姓巡佐在警界服務35年，擔任刑警時有兩次跟鬼門關擦身而過，一次是槍戰，一次是腦中風，因此對於身體健康與日常的健檢特別有感觸。

陳姓巡佐數年前驚覺身體有異狀，短短500公尺的路要走1小時、拿碗一拿就掉，經診斷判定腦血管已部分無法修復，僅能靠微血管再生，所幸不用開刀，靠著運動、復健和藥物控制，才能維持如今得來不易的健康。陳姓巡佐表示，生病後深刻體會平時保養的重要，如今假日利用爬山、運動、踏青放鬆，也經常提醒後輩要時時注意身體。

促成這次健檢活動的推手之一許志賢剛從警界退休，身為慈濟慈警幹事的許志賢有感於警察總是保護別人、卻忽略了自己，因此想為他們的健康把關。許志賢指出，員警維護治安、醫護人員為他們健康把關，這是慈濟首次到吉安警分局做健檢活動，未來希望可以關心更多警察同仁。