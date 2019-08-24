　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

員警護治安　醫療守健康　花蓮慈院出任務守護波麗士

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2019年8月23日下午慈濟志工與花蓮慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

白鹿颱風侵台，花蓮8月24日停止上班上課，但有一群人卻需待命無法放假，甚至民眾有需求時需得在風雨中執勤，例如警察人員。花蓮慈濟志工有感警察人員保護社區除暴安良，卻經常因為工作忙碌忍著身體不適，造成小病變大病，因此結合花蓮慈濟醫院醫療團隊走入警局，用行動守護員警的身體健康。8月23日下午在花蓮慈濟醫院副院長許文林的帶領下，慈濟志工與慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。

活動前慈濟志工忙進忙出、準備美味點心，花蓮慈院醫療團隊安排各項檢查，包含測量身高、體重、血壓、血糖以及大腸癌與口腔癌篩檢，經由醫師盧星翰與張小甄一對一諮詢，讓員警們感到貼心，花蓮慈院也安排代謝症候群衛教。

▲▼2019年8月23日下午慈濟志工與花蓮慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮慈濟醫院許文林副院長表示，醫師和警察的工作很類似，警察做預防犯罪、醫師做預防醫學。很多人常因忙碌的工作忽略自己的健康，許文林副院長以自己為例，因為做健檢而提早發現身體的狀況，故能提早治療，許文林副院長指出，預防醫學首要的就是養成良好的習慣，呼籲大家一定要戒菸戒酒。

▲▼2019年8月23日下午慈濟志工與花蓮慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。（圖／慈濟基金會提供）

吉安警分局鍾德勳分局長鼓勵員警平時要做健檢，鍾德勳分局長表示，警員因工作關係，吃飯和睡覺不正常是家常便飯，稍不注意身體就出現問題，又礙於公務繁忙，拖延就診時機，這次慈濟醫療團隊把醫師都帶來了，藉由初篩了解身體狀況，大家不用去醫院就可以享受一流的服務，真是太幸福了。

陳姓巡佐在警界服務35年，擔任刑警時有兩次跟鬼門關擦身而過，一次是槍戰，一次是腦中風，因此對於身體健康與日常的健檢特別有感觸。

陳姓巡佐數年前驚覺身體有異狀，短短500公尺的路要走1小時、拿碗一拿就掉，經診斷判定腦血管已部分無法修復，僅能靠微血管再生，所幸不用開刀，靠著運動、復健和藥物控制，才能維持如今得來不易的健康。陳姓巡佐表示，生病後深刻體會平時保養的重要，如今假日利用爬山、運動、踏青放鬆，也經常提醒後輩要時時注意身體。

促成這次健檢活動的推手之一許志賢剛從警界退休，身為慈濟慈警幹事的許志賢有感於警察總是保護別人、卻忽略了自己，因此想為他們的健康把關。許志賢指出，員警維護治安、醫護人員為他們健康把關，這是慈濟首次到吉安警分局做健檢活動，未來希望可以關心更多警察同仁。

▲▼2019年8月23日下午慈濟志工與花蓮慈院醫療團隊首次在花蓮縣警察局吉安分局辦理健檢活動。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
淫僧嗑藥開趴....茫喊：吸毒XX是成佛之路！開泓法師下場曝
翔忻戀後首開工！胡瓜助攻事件女主角這樣說...「我是謝忻，我
快訊／白鹿颱風影響金門今晚停班課　台東7鄉鎮25日停班停課

關鍵字：許文林,慈濟,慈院,花蓮慈濟醫院,健檢,員警,波麗士,大腸癌,腦中風

點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

員警護治安　醫療守健康　花蓮慈院出任務守護波麗士

加拿大新創科技展覽　傳統音樂與科技結合

瘋電影／航海王：奪寶爭霸戰　喚醒你的海賊魂

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

蹦來個蹦~聽完想一起蹦蹦~　玖壹壹ft.ELLA「包租婆」好搶戲XDD

員警護治安　醫療守健康　花蓮慈院出任務守護波麗士

加拿大新創科技展覽　傳統音樂與科技結合

瘋電影／航海王：奪寶爭霸戰　喚醒你的海賊魂

北港老翁颱風天迷航電動車長征嘉義東石　海巡人員助返家

騙倒國安局！少將林國欽「用代號」訂100條私煙　人還在總統府服勤

港警九龍灣開槍驅散　男示威者左眼疑中「橡膠子彈」受傷！

U18世界盃／林昱珉2局飆6K吸睛　想看影片調動作

蕭亞軒熱戀小16歲男友…交往時間曝光！「他是最好的生日禮物」

白鹿颱風襲台　盧秀燕帶炸雞慰勞應變中心人員

白鹿雨量驚人！　豪雨「直直下不停」花蓮南安瀑布現驚人雨瀑

桃酒駕3死！死者女兒崩潰大哭：10年前爸爸要我原諒酒駕犯，真是諷刺！

不斷更新／葉家淇火球連飆3K　6局象7：1猿

吳慷仁想開「寵物美容店」賺大錢　小姪女拿豬公撲滿投資

名家熱門新聞

喚醒你的海賊魂

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

超市火鍋肉片變出5道美味料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

花蓮慈院出任務守護波麗士

落健生髮水的效果及風險

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

2013版台灣最正十大主播排名

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

10道你非吃不可的蝦料理(上)

阿榮／MegaDownload..

愛愛十招武功大絕　讓高潮不間斷

更多熱門

相關新聞

新生訓練　化仁國中從資源回收做起

「體驗環保回收建構環保觀念、參觀防災教育特展學習防救災實務」，花蓮這所學校不一樣的新生訓練，透過「做中學、學中覺」，讓一百多位新生從資源回收做起！

骨髓奇異巧合　讓她救人兩次！

善化警友辦事處捐贈30具戰鬥盾牌

2竊賊「往天上猛撒錢」趁亂開溜…結局好糗

1歲女童高燒「眼神上吊」　警鳴笛載她急速飆去醫院

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

小模洗澡到一半遭闖香閨　淫狼倒地休克

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅嚇哭「賣身」

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

劉以豪郭雪芙約會第1天全壘打！

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面